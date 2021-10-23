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Одиозная певица Чичерина спела оккупантам, блокирующим работу ОБСЕ на Донбассе (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Юлия Чичерина поддерживает боевиков с самого начала оккупации Донбасса Новость обновлена 23 октября 2021, 13:36
Юлия Чичерина поддерживает боевиков с самого начала оккупации Донбасса

ВСУ российская исполнительница называет "укробандеровцами"

Имеющая паспорт непризнанного квазиобразования "ДНР" певица Юлия Чичерина устроила мини-концерт в оккупированном Донецке. Она выступила под зданием отеля "Park Inn", где проживают наблюдатели миссии ОБСЕ.

Видео с выступления поддерживающей боевиков исполнительницы попало в местные Telegram-каналы. Некоторые из них Чичерина опубликовала и на своей странице.

Накануне выступления певица сообщила о своих намерениях поддержать протестующих против задержания украинскими спецслужбами боевика "ЛНР" Андрея Косяка, который еще и числился в рядах наблюдателей от непризнанной "ЛНР" в СЦКК.

"Сотрудники ОБСЕ не слышат и не видят, как восьмой год укробандеровцы уничтожают моих сограждан", — писала Чичерина в своем Telegram.

Исполнительница действительно устроила импровизированное выступление перед митингующими. Одну из песен она посвятила погибшим детям Донбасса.

Интересно, что жителей оккупированных территорий Юлия Чичерина называет "согражданами" не просто так. Российская певица поддерживала создание квазиобразований в Украине еще с 2014 года.

В 2017-м вместе с мужем Чичерина переехала в оккупированный Луганск, где получила паспорт непризнанной "ЛНР". Оккупационные власти ОРДЛО не раз вручали ей награды и медали. Среди прочего она имеет крест "За службу на Донбассе", которую ей вручили представители "народной милиции "ДНР".

На территорию оккупированной Донецкой области Чичерина перебралась чуть позже, а в 2020 году рассказала, что получила "гражданство" так называемой "ДНР".

Скрин из инстаграма Чичериной
Скрин из инстаграма Чичериной

Интересно, что не только многие почитатели её творчества, но и коллеги по сцене не слишком тепло отнеслись к такому поступку певицы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на Донбассе обострились военные действия — несколько украинских защитников получили ранения после обстрела боевиками.

Теги:
#Боевики #Донбасс #Юлия Чичерина #ОРДЛО #Война на Донбассе
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