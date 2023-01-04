"Найкраща антиреклама наркотиків": у мережі висміяли Чичеріну, яка стала схожою на Охлобистіна (відео)

Одна з найвідоміших її пісень "Ту-лу-ла" — якраз про "вітром в голову надуло", схоже, це саме той випадок

Скандальновідома російська співачка Юлія Чичеріна, яка навесні минулого року зірвала український прапор з будівлі мерії у тимчасово окупованому Енергодарі, стає усе більше схожою на ще одного яскравого путініста — Івана Охлобистіна. Його українці знають завдяки ролі лікаря Бикова у серіалі "Інтерни".

В мережу потрапило відео, на якому українофобка заявляє, що росіяни "довго терпіли, доки з них робили аморфну біомасу", а "на Донбасі розстрілювали бабусь на городах та електриків на стовбах". Тепер, на її думку, українцям настав час здаватися і "виморожувати гріхи у ГУЛАГах, щоб повернутися чистенькими в рускій мір".

Ці та інші її неадекватні заяви на додачу до леопардової шуби й дивної міміки розсмішили користувачів Мережі. Багато людей зауважують, що зовні вона стає все більше схожою на Охлобистіна, а причина тому — чи то наркотики, чи психічна хвороба рашистки.

Весело "погуляти" і серед коментів російських користувачів. Особливо цікавий цей коментар: "Скоро у нас всіх така міміка буде!".

Нагадаємо, що 44-річна Юлія Чичеріна активно підтримує путінський режим та війну росії проти України. За незаконний перетин державного кордону України оголошена в розшук СБУ і занесена до бази "Миротворець", як співучасниця злочинів рф проти України та її громадян. Входить до Переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці, її творчість на території України заборонена.

Відомо, що після широкомасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році вона з пропагандистською метою відвідувала Мелітополь і Токмак. У березні 22-го року зірвала український прапор із будівлі мерії в Енергодарі, а в травні того ж року встановила табличку у місті Мелітополь "Мелитополь россия здесь навсегда". Має паспорт самопроголошеної "ДНР".

У жовтні 2020 року Чичеріна хизувалася паспортом так званої "ДНР"

Раніше ми розповідали про путініста Петросяна, який на "Голубом огоньку" розмріявся про розширення росії і став посміховиськом на весь Інтернет. 77-річний гуморист-невдаха навіть вигадав два жарти про Порошенка і Зеленського.