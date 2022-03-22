У США пообіцяли нагороду за голову Чичеріної — журналіст

Українці розлючені вчинком співачки.

Поки деякі зірки російського шоубізнесу виступають проти війни в Україні та підтримують український народ, одіозна рок-співачка Юлія Чичеріна взагалі почала воювати на боці росії. Артистка, яка підтримує війну кремля в Україні та навіть має паспорт "ДНР", особисто зняла український прапор із будівлі мерії в окупованому Енергодарі Запорізької області.

Відео того, як співачка знімає прапор України, було опубліковано в багатьох телеграм-каналах.

"Юлія Чичеріна зрізала український прапор над мерією Енергодара. Погань. Просто мерзота" — відгукуються про артистку в українських пабліках.

Реакція мережі була моментально. Журналіст Сергій Іванов у себе в Твіттері опублікував пост, в якому повідомив, що його друг Зак і з Каліфорнії готовий заплатити $50000 за голову Чичеріної за цей її вчинок.

"Це без жартів. Не знаю, навіщо він йому, але він попросив озвучити. Нормальні гроші, щоб ніхто ніколи не чув її бридкого вереску" — додав Сергій.

У коментарях під постом користувачі мережі підтримують ініціативу американського друга Іванова. Також зазначають, що якщо вона продовжить залишатися на Донбасі, її "і так завалять", а дехто вже навіть бачив новини про її загибель.

І поки російська співачка Земфіра, виступивши проти війни, представила кліп на пісню "Не стріляйте", показавши у ньому фото зруйнованих українських міст, її колега записала "пісню про розвідників" в одній із квартир у захопленому росіянами українському місті.

Нагадаємо, що напередодні проти війни з Україною висловилася навіть донька прессекретаря Кремля Єлизавета Пєскова. Щоправда, її повідомлення у соцмережі пробуло недовго – його досить оперативно видалили.

А ось деякі російські артисти, як, наприклад, Микола Басков вважають, що вторгнення російських військ в Україну – це право Російської Федерації.

Також раніше народний артист України Андрій Данилко знайшов оригінальне пояснення Z-символу російських окупантів.