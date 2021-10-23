Одіозна співачка Чичеріна заспівала окупантам, блокуючим роботу ОБСЄ на Донбасі (відео)

ЗСУ російська виконавиця називає "укробандерівцями"

Російська співачка Юлія Чичеріна, котра має паспорт невизнанного квазіутворення "ДНР", влаштувала міні-концерт у окупованому Донецьку. Вона заспівала під будівлею готелю "Park Inn", де проживають спостерігачі місії ОБСЄ.

Відео із виступом підтримуючої бойовиків виконавиці потрапило до місцевих Telegram-каналів. Деякі з них Чичеріна опублікувала і на своїй сторінці.

Напередодні виступу співачка повідомила про свої наміри підтримати протестуючих проти затримання українськими спецслужбами бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, який знаходився у лавах спостерігачів від невизнаної "ЛНР" у СЦКК.

"Співробітники ОБСЄ не чують і не бачать, як восьмий рік укробандерівці знищують моїх співгромадян", — писала Чичеріна в своєму Telegram.

Виконавиця справді влаштувала імпровізований виступ перед учасниками мітингу. Одну із пісень вона присвятила загиблим дітям Донбасу.

Цікаво, що жителів окупованих територій Юлія Чичеріна називає "співгромадянами" не просто так. Російська співачка підтримувала виникнення квазіутворень в Україні ще з 2014 року.

У 2017-у разом із чоловіком Чичеріна переїхала до окупованого Луганську, де отримала паспорт невизнаної "ЛНР". Окупаційна влада ОРДЛО не раз вручала їй нагороди і медалі. Поміж іншого вона має хрест "За службу на Донбасі", яку їй вручили представники "народної міліції "ДНР".

На територію окупованої Донецької області Чичеріна перебралася трохи пізніше, а в 2020 році розповіла, що отримала "громадянство" так званої "ДНР".

Скрін з інстаграму Чичеріної

Цікаво, що не тільки багато шанувальників її творчості, а й колеги по сцені не дуже тепло поставилися до такого вчинку співачки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на Донбасі загострилися військові дії — кілька українських захисників отримали поранення після обстрілу бойовиками.