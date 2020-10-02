Фанатка бойовиків «ЛНР» і «ДНР» Чичеріна потрапила під обстріл в Нагірному Карабасі

Про це стало відомо з повідомлення російського пропагандиста Семена Пегова.
За його інформацією, Чичерина нібито потрапила під обстріл азербайджанських безпілотників.
Він також додав, що на момент останнього їх розмови Чичеріна "була в безпеці" і разом з чоловіком перебувала в бліндажі.
За повідомленням Пегова, Чичеріна "прибула в НКР підтримати оголосившу про незалежність республіку і виступити на заході".
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Варто відзначити, що вранці 2 жовтня в своєму Instagram Чичеріна виклала фото в касці і бронежилеті.
Раніше повідомлялося, що в Нагірному Карабаху не вщухають сутички, в мережі з'явилася свіжа інформація про війну між Вірменією і Азербайджаном.
Телеграф стежить за тим, що відбувається в регіоні. Детальніше дізнатися про деталі конфлікту в Нагірному Карабасі ви можете в нашому матеріалі.