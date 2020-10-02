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Фанатка бойовиків «ЛНР» і «ДНР» Чичеріна потрапила під обстріл в Нагірному Карабасі

Фанатка бойовиків «ЛНР» і «ДНР» Чичеріна потрапила під обстріл в Нагірному Карабасі
15:25 Пт, 2 Жовтень 2020 Телеграф
Російська співачка Юлія Чичеріна, яка любить виступати для бойовиків "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі, вирушила в Нагірний Карабах.

Про це стало відомо з повідомлення російського пропагандиста Семена Пегова.

За його інформацією, Чичерина нібито потрапила під обстріл азербайджанських безпілотників.

Він також додав, що на момент останнього їх розмови Чичеріна "була в безпеці" і разом з чоловіком перебувала в бліндажі.

За повідомленням Пегова, Чичеріна "прибула в НКР підтримати оголосившу про незалежність республіку і виступити на заході".

 
 
 
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Доброе утро

Публикация от Юлия Чичерина (@julia_chicherina)

Варто відзначити, що вранці 2 жовтня в своєму Instagram Чичеріна виклала фото в касці і бронежилеті.

Раніше повідомлялося, що в Нагірному Карабаху не вщухають сутички, в мережі з'явилася свіжа інформація про війну між Вірменією і Азербайджаном.

Телеграф стежить за тим, що відбувається в регіоні. Детальніше дізнатися про деталі конфлікту в Нагірному Карабасі ви можете в нашому матеріалі.

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Юлия Чичерина, Нагірний Карабах.

Автор:

Телеграф
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