Війна триває: Вірменія і Азербайджан показали нові відео боїв

У Джебраїльському районі азербайджанські військові знищили як мінімум 5 вірменських танків, в мережі з'явилося відео. Також в боях вночі через Нагірний Карабах загинули і були поранено 2 300 вірменських військовослужбовців.

Про це повідомляє Day.Az з посиланням на Міноборони Азербайджану.

На опублікованих кадрах видно, як армія Азербайджану знищила як мінімум 5 вірменських танків.

Саме відео:

У відео також можна помітити тих, хто кинув військову техніку і рятуються втечею вірмен.

Відео вибухів також з'явилося в Твіттері прес-секретатя Міноборони Вірменії Шушан Степанян:

The Artsakh Defense Army, the eastern direction; the destruction of a column of adversary vehicles with ammunition pic.twitter.com/brdsIYZIYr — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 29, 2020

Також в Міноборони Азербайджану звинуватили Вірменію в обстрілі міста Тертер в Карабасі вранці в середу. В результаті якого, за попередньою інформацією, було завдано збитків цивільній інфраструктурі, а також постраждали мирні громадяни.

У відомстві Азербайджану заявили, що до 2 300 осіб були вбиті і поранені, а також знищено близько 130 одиниць бронетехніки.

На даний момент бойові дії ведуться по всій лінії фронту.