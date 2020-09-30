Війна триває: Вірменія і Азербайджан показали нові відео боїв

Про це повідомляє Day.Az з посиланням на Міноборони Азербайджану.
На опублікованих кадрах видно, як армія Азербайджану знищила як мінімум 5 вірменських танків.
Саме відео:
У відео також можна помітити тих, хто кинув військову техніку і рятуються втечею вірмен.
Відео вибухів також з'явилося в Твіттері прес-секретатя Міноборони Вірменії Шушан Степанян:
The Artsakh Defense Army, the eastern direction; the destruction of a column of adversary vehicles with ammunition pic.twitter.com/brdsIYZIYr
— Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 29, 2020
Також в Міноборони Азербайджану звинуватили Вірменію в обстрілі міста Тертер в Карабасі вранці в середу. В результаті якого, за попередньою інформацією, було завдано збитків цивільній інфраструктурі, а також постраждали мирні громадяни.
У відомстві Азербайджану заявили, що до 2 300 осіб були вбиті і поранені, а також знищено близько 130 одиниць бронетехніки.
На даний момент бойові дії ведуться по всій лінії фронту.