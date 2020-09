Війна триває: Вірменія і Азербайджан показали нові відео боїв

Про це повідомляє Day.Az з посиланням на Міноборони Азербайджану.

На опублікованих кадрах видно, як армія Азербайджану знищила як мінімум 5 вірменських танків.

Саме відео:

У відео також можна помітити тих, хто кинув військову техніку і рятуються втечею вірмен.

Відео вибухів також з'явилося в Твіттері прес-секретатя Міноборони Вірменії Шушан Степанян:

The Artsakh Defense Army, the eastern direction; the destruction of a column of adversary vehicles with ammunition pic.twitter.com/brdsIYZIYr

— Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 29, 2020