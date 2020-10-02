Знищення вертольота і захоплення стратегічних висот: свіжі дані про війну в Нагірному Карабасі

Про це повідомили в rbc.
На сайті Міноборони країни повідомили, що ВС Азербайджану зайняли ряд стратегічних висот на лінії зіткнення.
У тексті заяви говорилося, що вранці 2 жовтня бойові дії не вщухали в різних напрямках фронту.
А саме: на Агдарінскому напрямку війська змогли зайняти висоти навколо села Мадагіза і тепер ведуть контроль цього пункту.
За даними Міноборони Азербайджану з 00:00 до 07:00 ранку військові знищили:
5 бронетранспортерів і автомобілів,
3 об'єкти військової інфраструктури і безліч особового складу.
У мережі також з'явилося відео зі збитим літаком і безпілотником в північному сході від Арцаха.
Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбук прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян.
Відео падіння:
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