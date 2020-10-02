Знищення вертольота і захоплення стратегічних висот: свіжі дані про війну в Нагірному Карабасі

У Нагірному Карабаху не вщухають сутички, в мережі з'явлюся свіжа інформація про війну між Вірменією і Азербайджаном.

Про це повідомили в rbc.

На сайті Міноборони країни повідомили, що ВС Азербайджану зайняли ряд стратегічних висот на лінії зіткнення.

У тексті заяви говорилося, що вранці 2 жовтня бойові дії не вщухали в різних напрямках фронту.

А саме: на Агдарінскому напрямку війська змогли зайняти висоти навколо села Мадагіза і тепер ведуть контроль цього пункту.

За даними Міноборони Азербайджану з 00:00 до 07:00 ранку військові знищили:

5 бронетранспортерів і автомобілів,

3 об'єкти військової інфраструктури і безліч особового складу.

У мережі також з'явилося відео зі збитим літаком і безпілотником в північному сході від Арцаха.

Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбук прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Відео падіння:

Телеграф стежить за тим, що відбувається в регіоні. Детальніше дізнатися про деталі конфлікту в Нагірному Карабасі ви можете в нашому матеріалі.