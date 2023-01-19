"Денацифікація вже вдалася": російський депутат вразив новим фейком про Україну

У росії знову згадали про "денацифікацію"

Російські депутати в чергове відзначилися абсурдними заявами про Україну. Улюблену тему російських пропагандистів про український "нацизм" вирішив знову порушити депутат Держдуми від "Єдиної Росії" в’ячеслав ніконов.

Так, в ефірі одного з російських каналів, ніконів вирішив вигадати новий тренд в Україні. Мовляв, російська т.зв. "спецоперація" настільки "успішна", що чимало українців вишикувалися в чергах у тату-салони для зведення свастики з тіла. Свою заяву про новий тренд, який існує тільки в голові самого ніконова, депутат вирішив підкріпити посиланням на "надійне" джерело — фразу "зараз кажуть". Хто каже, звісно, не уточнюється.

"Щодо "денацифікації", зараз кажуть один із найпопулярніших видів сервісу в Україні це зведення свастики. Для виїзду до Європи, для участі у військових діях і так далі. Тому, що розуміють, що нацизм для них це погано. Тому процес "денацифікації" йде досить успішно", — каже ніконов.

На заяву Ніконова звернув увагу український журналіст Денис Казанський. Він у іронічній формі заявив, що "раніше кожен українець мав татуювання зі свастикою, але завдяки росії тепер цього більше не буде".

"Ось такою дичиною путінські холуї цілком серйозно виправдовують своє злочинне вторгнення в Україну та масове винищення мирного населення", — додав Казанський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишнього президента Росії медведєва засміяли через його нові заяви про застосування ядерної зброї.

Також ми повідомляли про те, що глава МЗС Росії Сергій Лаврів порівняв росіян з жертвами Голокосту.

Додамо, що росіяни не вперше вигадують міфи про Україну. Раніше вони відзначилися байками про біолабораторії США, птахів-убивць, кажанів-отруйників, бойових комарів та брудну ядерну бомбу. А тепер вже добралися до татуювань свастики, яку частіше можна побачити на тілах російських зеків і неонацистів, аніж українських патріотів.