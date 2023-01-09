"Відплата за Макіївку": західні аналітики розвінчали фейк росіян про Краматорськ

Внаслідок атаки по Краматорську об’єкти пов’язані з ЗСУ не постраждали, жертв немає ні серед військових, ні серед цивільних

Російські окупанти продовжують розкручувати маховик пропаганди, розповсюджуючи фейки про "операцію відплати" за новорічний удар ЗСУ за місцем дислокації окупантів у ПТУ в Макіївці. У росії намагалися запустити "качку" про те, що у відповідь було завдано удару по Краматорську, внаслідок якого нібито загинули сотні українських воїнів.

Проте версію російської міноброни дедалі більше джерел підіймають на глум — у західній пресі не знаходять доказів у Краматорську. Команда CNN не наголосила на ознаках масових жертв, немає активності навколо моргу. Reuters не тільки не знайшли описаних рф свідчень удару, але також не відзначили знаходження військових у гуртожитках, по яких стріляла росія та серйозних руйнувань.

Окупанти також били і по інших цивільних об’єктах, серед яких школа. Фінський журналіст побував на місці і був здивований російськими пропагандистськими заявами.

Ні він, ні місцеві жителі ознак удару по людях не відзначили

У заявах російських військових сумніваються вже й усередині країни — військові блогери критикують мо і заявляють про сфабрикованість історії про помсту, замість знайти відповідального. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що заяви мо рф про помсту за Макіївку продовжує концепцію "образи і відплати" — аналогічну використовували після атаки по Кримському мосту та інших об’єктів інфраструктури росії. Проте вони загнали самі себе у куток, вважають аналітики. Намагаючись догодити частині суспільства, яка потребує відплати, але викликають критику через відсутність реакцію інші випадки чи правильну реакцію.

Удар по ПТУ в Макіївці викликав масову реакцію в російському суспільстві з огляду на те, що російське міноборони звинуватило в ньому самих загиблих мобілізованих. Кількість загиблих і постраждалих, за даними різних джерел, обчислювалася сотнями. Навіть російське мо визнало втрати в кількості 89 осіб.