У російському міноборони намалювали чергову "велику перемогу": сміються навіть "вагнерівці"

Заяви російського міноборони не викликають довіри навіть серед росіян

Після знищення сотень російських мобілізованих у Макіївці, в росії вирішили придумати собі нову "велику перемогу"

Як йдеться у повідомленні міноборони росії, у Краматорську нібито були вражені місця дислокації українських військових. Крім того, там пофантазували на тему того, що внаслідок цього удару було вбито 600 військовослужбовців.

На цю інформацію довелося реагувати представникам ЗСУ. Так речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що ця інформація така ж правдива, як і дані про знищення всіх українських HIMARS.

"Це інформаційна операція міністерства оборони рф у відповідь на успішні дії ЗСУ щодо ураження великих накопичень їх особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами поразки. У них такої можливості немає", — сказав він.

Заяви росіян видалися маревними не лише українській стороні, а й навіть групам, пов’язаним із найманцями ПВК "Вагнера", де почали жартувати про те, що частина українських військових померли від сміху, коли почули зведення російського міноборони.

Варто зазначити, що згідно з інформацією мера Краматорська Олександра Гончаренка внаслідок обстрілу постраждали два заклади освіти, вісім багатоквартирних будинків та гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Обстріл Краматорська. Фото: Олександр Гончаренко

Як повідомлялося раніше, за даними Страткому ВСУ, внаслідок удару по Макіївці було ліквідовано близько 400 окупантів, а ще близько 300 отримали поранення.

У російському міноборони повідомили, що причиною удару стало масове використання мобілізованих мобільних телефонів, а в ЗМІ вже з’явилася інформація про те, що їх зігнали в одну кімнату, щоб переглянути новорічний виступ путіна.