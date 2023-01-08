В российском минобороны нарисовали очередную "великую победу": смеются даже "вагнеровцы"

Заявления российского минобороны не вызывают доверия даже среди россиян

После уничтожения сотен российских мобилизированных в Макеевке, в рф решили придумать себе новую "великую победу"

Как говорится в сообщении минобороны россии, в Краматорске якобы были поражены места дислокации украинских военных. Кроме того, там пофантазировали на тему того, что в результате этого удара были убиты 600 военнослужащих.

На эту информацию пришлось реагировать представителям ВСУ. Так спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что эта информация такая же правдивая, как и данные об уничтожении всех украинских HIMARS.

"Это информационная операция министерства обороны рф в ответ на успешные действия ВСУ по поражению больших скоплений их личного состава, их составов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет", — сказал он.

Заявления россиян показались бредовыми не только украинской стороне, но и даже группам, связанным с наемниками ЧВК "Вагнера", где начали шутить о том, что часть из украинских военных умерли от смеха, когда услышали сводку российского минобороны.

Стоит отметить, что согласно информации мэра Краматорска Александра Гончаренко в результате обстрела пострадали два заведения образования, восемь многоквартирных домов и гаражи. К счастью обошлось без пострадавших.

Обстрел Краматорска. Фото: Александр Гончаренко

Как сообщалось ранее, по данным Страткома ВСУ, вследствие удара по Макеевке были ликвидированы около 400 оккупантов, а еще около 300 получили ранения.

В российском минобороны сообщили, что причиной удара стало массовое использование мобилизированными мобильных телефонов, а в СМИ уже появилась информация о том, что их согнали в одну комнату, чтобы посмотреть новогоднее выступление путина.