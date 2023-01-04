Круче древнего эпоса: погибшим в Макеевке россиянам придумали "героическое" прошлое

Лидер боевиков "ДНР" раскошелился на благодарности для умерших солдат, очевидно, переживая из-за резонанса ситуации

Приехавших оккупантов, чтобы погибнуть в новогоднюю ночь на территории ПТУ №19 в донецкой Макеевке, пытаются всячески героизировать в глазах российского населения. Очевидно, именно с этой целью глава боевиков так называемой "ДНР" денис пушилин заявил, что большинство военнослужащих, находившихся в взлетевшем на воздух здании, проявили "мужество и настоящее геройство".

Об этом террорист заявил на собственном Telegram-канале. По его убеждению, немало россиян погибли лишь потому, что, выбравшись из завалов, возвращались туда за своими сослуживцами.

Как можно понять, пушилин пытается сделать из российских военных настоящих великомучеников, которые из последних сил пытались исправить ситуацию, сложившуюся в Макеевке после удара по скоплению оккупантов.

"Когда прибыли сотрудники МЧС, они [солдаты] и им помогали спасать других. Помогали, рискуя жизнью, — фантазирует глава боевиков. — И определенная часть погибших — это те, кто погибли, когда возвращался спасать своих сослуживцев".

пушилин о погибших в Макеевке

Добавил пушилин и о том, что "достойно вели себя" также и представители офицерского состава. Кстати, он тоже подтвердил гибель заместителя командира полка — речь идет о подполковнике Батурине, о котором уже "отчитались" в минобороны РФ.

Интересно, что всем пострадавшим в Макеевке военным милостиво обещают выдать "все необходимое" — речь об обмудировании и экипировке. То есть речи о том, чтобы людей после подобной травмы просто комиссовали и вернули домой, нет. На самом деле это не слишком удивляет, ведь родные мобилизованных военных, вероятнее всего, находившихся в разрушенном ныне ПТУ, до сих пор не знающих о судьбе своих солдат. Жены и другие родные говорят, что военное руководство даже не поделилось списками людей, где бы разделило военных на живых, погибших и пострадавших.