"Російське зло програє": етнічні угорці спростували заяви Будапешта про "жорстку мобілізацію" на Закарпатті

Угорці добровільно йдуть на фронт захищати свою Батьківщину — Україну

Спроби керівництва Угорщини постійно просувати кремлівські наративи та відстоювати інтереси росії на політичній арені почали набридати не лише українцям та європейцям, а й самим етнічним угорцям.

Зокрема, коли днями глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в нібито "жорсткій мобілізації" закарпатських угорців і заявив, що наполягає на переговорах, щоб "зупинити кровопролиття", не зміг мовчати навіть популярний в Україні "професор з окопа", етнічний угорець Федір Шандор.

Багатьом українцям депутат Закарпатської обласної ради, доктор філософських наук, професор Ужгородського національного університету Шандор запам’ятався тим, що в перший день повномасштабної війни пішов захищати нашу країну, а потім в умовах бойових дій продовжував свою діяльність, читаючи лекції студентам.

Свою відповідь українофобам у керівництві Угорщини професор дав на сторінці у Facebook українською та угорською мовами.

"Щодо спроб посварити українців і угорців, які проживають у Закарпатті. В Угорщині агенти Росії поширюють неправдиву інформацію про закарпатських угорців. Подібну інформацію поширюють і в Україні. Мета зрозуміла — налаштувати закарпатських угорців і українців одних проти інших", — пише Федір Шандор.

І відповідає всім агентам Росії в Україні, і в Угорщині, які поширюють брехню.

"Закарпатські угорці – добропорядні громадяни України. Тисячі закарпатців усіх національностей (і угорці у тому числі) взяли до рук зброю та пішли воювати – бо ми не хочемо, щоб російські окупанти прийшли на Закарпаття та вбивали наших рідних. Ми всі пам’ятаємо, як це було в минулому столітті, пам’ятаємо про "маленького робота" і концтабори для угорців, організованих росіянами ", — зазначає професор.

За його словами, ні про яку жорстку мобілізацію не йдеться — закарпатські угорці захищають свою землю та сім’ї від російських окупантів та вдячні друзям з Угорщини, які в цей час допомагають усім нам.

Тим же маріонеткам, хто зрадив свій народ і перейшов на службу Росії, у етнічних угорців є тільки одне прохання — "не заважайте нам".

"Добро і справді все одно переможе — а російське зло програє", — упевнений Федір Шандор.

Свій пост Шандор супроводив фото на тлі українського та угорського прапорів, що символізують дві країни, які він захищає від російської агресії.

Нагадаємо, що реваншист Віктор Орбан нещодавно заявив, що Україна стане другим Афганістаном, і що росія зруйнує нашу країну, аби та не "дісталася Заходу", що "путін не програє війну" тощо. Схоже, приклад диктатора Міклоша Хорті, який пішов на ганебний союз із Гітлером, намагаючись відродити "велику угорщину", нічому його не навчив – адже внаслідок таких дій Угорщина лише втратила низку земель.