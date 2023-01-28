Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич спеціально для "Телеграфа":

Угорщина, яка періодично виступає проти нових пакетів санкцій щодо росії, як і проти нової допомоги Україні, відзначилася в черговий раз. Її прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Україна стане другим Афганістаном, що росія зруйнує нашу країну, аби та не "дісталася Заходу", що "путін не програє війну".

Є кілька причин своєрідної політики Угорщини, зокрема, на українському напрямі.

Перша (і тут Україна не виняток) – спроба Угорщини стабілізувати свій міграційний економічний ресурс за рахунок боротьби проти розмивання угорських меншин, їхньої асиміляції країнами-сусідами. Тут вона має складнощі і з Україною, і з Румунією, і зі Словаччиною, і з Сербією. Офіційний Будапешт тією чи іншою мірою повертатиметься до обговорення того, що називає "правами угорців в Україні". І це накладає свій відбиток на політику розвитку відносин України з ЄС загалом чи Угорщиною зокрема.

Друга причина – політичний конфлікт між угорською владою та керівництвом Євросоюзу. У зв’язку з розбудовою політичної системи Угорщини те, що вони називають "національною демократією". У свою чергу, низка країн ЄС вважають, що ця система не є цілком демократичною.

Третя причина – безпосередньо економічні вигоди Угорщини від співпраці з росією (як у Туреччини) та спроба монетизувати це на тлі охолодження відносин країни-агресора з рештою представників ЄС.

Виходячи з усього цього, ми й отримуємо ситуацію, що без дозволу вищезгаданих причин підібрати ключик до зміни політики Угорщини навряд чи вдасться.

Що не виключає (і це правильно) різку реакцію нашого МЗС, дипломатичні демарші, але при цьому з постійними переговорами, постійним контактом з офіційним Будапештом.