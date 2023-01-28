Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа":

Венгрия, которая периодически выступает против новых пакетов санкций в отношении россии, равно как против новой помощи Украине, отличилась в очередной раз. Ее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина станет вторым Афганистаном, что россия разрушит нашу страну, лишь бы та не "досталась Западу", что "путин не проиграет войну".

Есть несколько причин своеобразной политики Венгрии, в том числе, на украинском направлении.

Первая (и тут Украина не исключение) – попытка Венгрии стабилизировать свой миграционный экономический ресурс за счет борьбы против размывания венгерских меньшинств, их ассимиляции странами-соседями. Тут у нее есть сложности и с Украиной, и с Румынией, и со Словакией, и с Сербией. Официальный Будапешт, в той или иной мере, будет возвращаться к обсуждению того, что называет "правами венгров в Украине". И это накладывает свой отпечаток на политику развития отношений Украины с ЕС в целом или Венгрией в частности.

Вторая причина – политический конфликт между венгерскими властями и руководством Евросоюза. В связи с перестройкой политической системы Венгрии в то, что они называют "национальной демократией". В свою очередь, ряд стран ЕС считают, что эта система не вполне демократична.

Третья причина – непосредственно экономические выгоды Венгрии от сотрудничества с россией (как у Турции) и попытка монетизировать это на фоне охлаждения отношений страны-агрессора с остальными представителями ЕС.

Исходя из всего этого, мы и получаем ситуацию, что без разрешения вышеуказанных причин, подобрать ключик к изменению политики Венгрии вряд ли получится.

Что не исключает (и это правильно) резкую реакцию нашего МИД, дипломатические демарши, но при этом – с постоянными переговорами, постоянным контактом с официальным Будапештом.