"Притеснения венгров на Закарпатье": Кремль готовит новый антиукраинский перфоманс

Такая пропаганда не слишком эффективно работает в Европе, но имеет некоторых сторонников.

После провала россии с акцией в Стокгольме у посольства Турции российские спецслужбы проворачивают новую манипуляцию в Европе, но теперь в более комфортных для себя условиях. Руками общественной организации "Венгерское сообщество за мир" они запланировали акцию протеста в Будапеште, которая пройдет у посольства Украины 28 января. Основной темой станет использование "киевским режимом" венгров Закарпатья как пушечное мясо в войне против Украины. Об этом пишет политический обозреватель Александр Шимберев.

По словам автора, общественная организация будет проводить эту акцию вместе с подвозом автобусов, утверждает, что Киев якобы "тысячами отправляет венгров Закарпатья на верную смерть". Организаторы называют это "расправой над Закарпатьем и целым венгерским народом".

Здесь следует внимательнее рассмотреть, что это такая организация и связь с Кремлем становится понятной. "Венгерское сообщество за мир" считает своей миссией недопущение вмешательства Венгрии в войну Украины против России. Да, именно в "войну против России", которую якобы устроила сама Украина 24 февраля 2022 года. Эта организация является слиянием нескольких других в 2015 году, а количество участников, вероятно, составляет несколько десятков человек. Руководителем организации доктор Эндре Само. Что именно он лечит, не уточняется, но он также называет себя журналистом, экономистом и еще экспертом по международным отношениям.

Эндре Само 26 января, например, издал интересную и ничем не подтвержденную информацию о том, что в Запорожской области уже погибли около 10 тысяч украинских военных и среди них "сотни венгров".

Однако пропутинская операция в Венгрии куда более разнопланова и имеет больше механизмов искаженной реальности, чем перформанс в Стокгольме. Кроме запланированной акции протеста, Кремль активно использует венгерские СМИ, чтобы продвигать свои нарративы. Под видом "независимой" точки зрения российские пропагандисты принимают их манипуляции и тиражируют на свою аудиторию.

Одна из тех актуальных манипуляций уже долгое время как будто внутренняя проблема "укронацистов", которая заключается в венгерских меньшинствах, которых украинская власть "стремится отправить на смерть". Таким образом в венгерском инфопространстве ходят истории о якобы "преступной" мобилизации венгров Закарпатья. Со ссылкой на венгерские СМИ российские пропагандисты публикуют у себя заметку о том, что украинские власти проводят в регионе массовую мобилизацию венгров, чтобы восполнить большие потери 128-й горной бригады "Мукачево".

Следует обратить внимание, что бригады с таким названием в рядах ВСУ нет. Есть 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, которая дислоцируется в Мукачево. Если опустить факт такой вроде бы ошибки журналистов, то в первоисточнике (венгерском интернет-издании PestiSracok) можно увидеть репортаж, где в основном демонстрируются фотографии-доказательства "безжалостной" мобилизации венгров, которых военные хватают по всему городу, а также рассказы якобы анонимных местных жителей. При этом репортаж написан таким образом, что эмоциональная составляющая преобладает.

На фотографиях, которые показывают журналисты, можно увидеть довольно неоднозначные вещи. Что на них происходит на самом деле, сказать трудно, то есть доказательством их не назвать.

С другой стороны, и на такие вещи люди могут поступить. Особенно учитывая тот факт, что подобных текстов на страницах венгерских изданий появляется огромное количество. Более того, аудиторией таких журналистских репортажей можно смело назвать и полчища ботов, которые собираются "обсудить" антиукраинские темы в комментариях.

Еще одним инфоповодом, активно подхватываемым пропагандистскими СМИ, является дезинформация о том, что на Закарпатье планируют "отловить" еще 10 тысяч человек и мобилизовать их. Это все подкрепляют не только репортажами, например PestiSracok, но и комментариями "аналитиков" и "экспертов".

Чем все это объяснимо? Во-первых, следует учесть, что все эти митинги и публикации в СМИ являются результатом непосредственной причастности руководства Венгрии. Казалось бы, что разблокирование венгерским премьер-министром Виктором Орбаном военной помощи Украине на 500 млн. евро является хорошим знаком. К тому же это произошло на фоне передачи Украине танков, "Рамштайна" и даже громкого призыва "друга" Кремля президента Сербия Вучича в Пригожин с требованием прекратить вербовку сербов в ППК "Вагнер". Однако Орбан и венгерские медиа имеют очень тесную связь.

Под контролем государства и близких к Орбану людей находятся около 80% всех венгерских изданий. Леринц Месарош, друг детства Орбана, к концу 2018 стал счастливым обладателем 476 изданий в Венгрии. То есть таким образом трудно сказать, что медиа в стране свободны и независимы от руководства Венгрии.

Другим звеном журналистских материалов о "ужасах на Закарпатье" есть и прямые комментарии верхушки власти. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто недавно заявил, что закарпатских венгров "жестко" мобилизуют и большинство из них погибают. Параллельно госсекретарь Тамаш Менцер обвиняет украинские власти в том, что они якобы не останавливают антивенгерские акции в Закарпатье. Эти фейки широко расходятся по медиа.

Подводя итог, всю эту информационную атаку нельзя назвать крайне эффективной. Уровень доверия к прокремлевским манипуляциям в Европе очень низкий. Однако найдутся и верующие. Прежде всего, это электорат Виктора Орбана и сторонники идеи "Великой Венгрии". Это одна из ключевых карт венгерского премьера, которая мобилизует электорат и оказывает давление на Киев, когда это нужно.

Для россии основной целью является дестабилизация ситуации в Европе и подрыв ее усилий в поддержку Украины. К тому же это очевидный жест отчаяния на фоне передачи танков, которые скоро могут решительно изменить ситуацию на поле боя.