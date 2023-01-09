Как в Минобороны рф считают HIMARS и как на Рождество прекращали огонь: главные пропагандистские нарративы с начала года

На праздники пропаганда работала не менее активно

Новый год для российских оккупантов был горячим — с первых часов 1 января база захватчиков во временно оккупированной Макеевке подверглась атаке. Минобороны россии признало гибель 89 военных, а вот местные каналы пишут, что их более 600. Поэтому кремль сразу придумал, как это объяснить. Они рассказали, что причиной разоблачения базы стало использование военными мобильных телефонов. Об этом напоминает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

Выходит, что оккупантов "накрыли" из-за пересмотра приветствия президента россии путина на Новый год. Главный вывод, который россияне должны были усвоить сразу после праздника — к путину не стоит прислушиваться. Это очень опасно для жизни.

Уже 3 января в Минобороны рф успокоили российское общество новой легендой — спикер ведомства Конашенков заявил, что "в результате ударов по Дружковке уничтожены четыре пусковые установки HIMARS". Таким образом, он установил рекорд по количеству якобы этих уничтоженных РСЗО в Украине.

Дело в том, что Конашенков "устраняет" HIMARS еще с июля 2022 года. В своих докладах он постоянно сообщал, как российская армия активно их уничтожает. Однако он немного переусердствовал — общее количество якобы уничтоженных, по его словам, HIMARS на семь штук превышает то, которое США официально предоставили Украине.

Что ж, таким цифрам Конашенкова так удивились в Вашингтоне, что 6 января утвердили новую рекордную военную помощь Украине на сумму 3 миллиарда долларов. Здесь спикеру уже стоило задуматься, следует ли так упорно "уничтожать" оружие ВСУ, если партнеры так быстро предоставляют украинцам еще больше.

4 января пропагандисты уцепились по статье The New York Times с заголовком "Защита от российских БПЛА стоит дорого, но Украина считает, что эти расходы того стоят". Для них это стало отличным материалом, из которого можно было выдернуть кусок и извратить на свой лад. Российские СМИ выпускали статьи со ссылкой на американское издание, где рассказывали, что "защита от атак российских БПЛА стоит Украине гораздо дороже использования их россией".

В этой теме пропагандисты, вероятно, не очень хорошо разбираются, поскольку сравнивать военную и гражданскую экономику это ошибочный путь. Стоимость украинских ракет должна сравниваться не с иранскими дронами, а с суммой ущерба, который может быть вызван атакой БПЛА. На эту тему высказался и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ракеты, которые используются, а именно, NASAMS, Iris-T – стоят дорого… Но мы будем их использовать и дальше… Ведь речь идет о жизни, сохранении критической инфраструктуры и объектов, в которые может попасть дрон-камикадзе, несущий в 40 кг взрывчатого вещества…", — объяснил Игнат и добавил, что когда речь идет о человеческих жизнях, то проводить такие подсчеты некорректно.

Напоследок с особым шумом прокатилась новость о режиме тишины, к которому призвала россия в канун Рождества. Первым на эту тему высказался ожидаемый патриарх РПЦ Кирилл.

На это быстро отреагировали в Офисе Президента Украины и заявили, что это "циничная ловушка" и "элемент пропаганды". Страны Запада также подчеркнули, что путинским войскам просто нужно выбить время для отдыха, перегруппировки и перевооружения между атаками.

Что интересно, так путин приказал прекратить огонь на "всей линии боевого столкновения сторон на Украине". Вероятно, что Херсон и другие "исторические территории", еще несколько месяцев назад "принятые в состав россии", кажется, больше таковыми не являются даже в понимании российского диктатора.

"Предательство" в "рождественском перемирии" почувствовал и главарь "ДНР" Денис Пушилин, заявивший, что никакого прекращения огня быть не должно. Он сказал, что Рождество "касается исключительно православных людей, которых на остальной территории Украины мы таких не считаем". И это, кстати, указывает на то, как российская пропаганда постепенно вливает в уши россиянам, что Украина якобы бы отошла от православия из-за всех тех событий с историческим богослужением ПЦУ в храме Киево-Печерской лавры и тому подобных.