Як у Міноборони рф рахують HIMARS і як на Різдво припиняли вогонь: головні пропагандистські наративи з початку року

На свята пропаганда працювала не менш активно

Новий рік для російських окупантів був гарячим — з перших годин 1 січня база загарбників у тимчасово окупованій Макіївці була піддана атаці. Міноборони рф визнало загибель 89 військових, а ось місцеві канали пишуть, що їх понад 600. Тож кремль одразу придумав, як це пояснити. Вони розповіли, що причиною викриття бази стало використання військовими мобільних телефонів. Про це нагадує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Тож виходить, що окупантів "накрили" через перегляд привітання президента росії путіна на Новий рік. Головний висновок, який росіяни повинні були б засвоїти одразу після свята — до Путіна не варто заслухатися. Це дуже небезпечно для життя.

Вже 3 січня у Міноборони рф заспокоїли російське суспільство новою легендою — спікер відомства Конашенков заявив, що "внаслідок ударів по Дружківці знищено чотири пускові установки HIMARS". Таким чином він встановив рекорд по кількості начебто цих знищених РСЗВ в Україні.

Справа в тому, що Конашенков "ліквідує" HIMARS ще з липня 2022 року. У своїх доповідях він постійно повідомляв, як російська армія активно їх знищує. Однак він трохи перестарався — загальна кількість нібито знищених, за його словами, HIMARS на сім штук перевищує ту, яку США офіційно надали Україні.

Що ж, таким цифрам Конашенкова так здивувалися у Вашингтоні, що затвердили 6 січня нову рекордну військову допомогу Україні на суму 3 мільярди доларів. Тут спікеру вже варто було б задуматися, чи слід так завзято "знищувати" зброю ЗСУ, якщо партнери так швидко надають українцям ще більше.

4 січня пропагандисти вчепилися за статтю The New York Times із заголовком "Захист від російських БПЛА коштує дорого, але Україна вважає, що ці витрати того варті". Для них це стало чудовим матеріалом, з якого можна було висмикнути шматок і перекрутити на свій лад. Російські ЗМІ випускали статті з посиланням на американське видання, де розповідали, що "захист від атак російських БПЛА коштує Україні значно дорожче, ніж використання їх росією".

У цій темі пропагандисти ймовірно не дуже добре розбираються, оскільки порівнювати воєнну економіку та цивільну це помилковий шлях. Вартість українських ракет має порівнюватися не з іранськими дронами, а з сумою збитків, які можуть бути викликані атакою БПЛА. На цю тему висловився і речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ракети, які використовуються, а саме, NASAMS, Iris-T – коштують дорого… Але ми будемо їх використовувати й надалі… Адже йдеться про життя, збереження критичної інфраструктури та об’єктів, в які може влучити дрон-камікадзе, який несе до 40 кг вибухової речовини…", — пояснив Ігнат і додав, що коли йдеться про людські життя, то проводити такі підрахунки некоректно.

Насамкінець з особливими шумом прокотилася новина про режим тиші, до якого закликала росія напередодні Різдва. Першим на цю тему висловився очікувано патріарх РПЦ Кирил.

На це швидко відреагували в Офісі Президента України і заявили, що це "цинічна пастка" та "елемент пропаганди". Країни Заходу також підкреслили, що путінським військам просто потрібно вибити час для відпочинку, перегрупування та переозброєння між атаками.

Що цікаво, так путін дав наказ припинити вогонь на "всій лінії бойового зіткнення сторін на Україні". Ймовірно, що Херсон та інші "історичні території", які ще кілька місяців тому були "прийняті до складу рф", здається, більше такими не являються навіть у розумінні російського диктатора.

"Зраду" у "різдвяному перемир’ї" відчув і ватажок "днр" Денис Пушилін, який заявив, що ніякого припинення вогню бути не повинно. Він сказав, що Різдво "стосується виключно православних людей, яких на решті території України ми за таких не вважаємо". І це, до речі, вказує на те, як російська пропаганда поступово вливає у вуха росіянам, що Україна начебто відійшла від православ’я через всі ті події з історичним богослужінням ПЦУ у храмі Києво-Печерської лаври тощо.