"Утиски угорців на Закарпатті": Кремль готує новий антиукраїнський перфоманс

Така пропаганда не надто ефективно працює в Європі, але має деяких прихильників

Після провалу росії з акцією в Стокгольмі біля посольства Туреччини російські спецслужби провертають нову маніпуляцію в Європі, але тепер у більш комфортних для себе умовах. Руками громадської організації "Угорська спільнота за мир" вони запланували акцію протесту в Будапешті, яка відбуватиметься біля посольства України 28 січня. Основною ж темою стане використання "київським режимом" угорців Закарпаття як гарматне м’ясо у війні проти України. Про це пише політичний оглядач Олександр Шимберев.

За словами автора, громадська організація проводитиме цю акцію разом із підвозом автобусів, стверджує, що Київ нібито "тисячами відправляє угорців Закарпаття на вірну смерть". Організатори називають це "розправою над Закарпаттям і цілим угорським народом".

Тут слід уважніше розглянути, що це за така організація і зв’язок із Кремлем стає зрозумілим. "Угорська спільнота за мир" вважає своєю місією недопущення втручання Угорщини у війну України проти росії. Так, саме у "війну проти росії", яку начебто влаштувала сама Україна 24 лютого 2022 року. Ця організація є злиттям кількох інших у 2015 році, а кількість учасників, ймовірно, складає кілька десятків осіб. Очільником організації є доктор Ендре Само. Що саме він лікує, не уточнюється, але він також називає себе журналістом, економістом та ще й експертом з міжнародних відносин.

Ендре Само 26 січня, наприклад, видав цікаву і зовсім нічим не підтверджену інформацію про те, що в Запорізькій області вже загинули близько 10 тисяч українських військових і серед них "сотні угорців".

Однак пропутінська операція в Угорщині куди більш різнопланова і має більше механізмів спотвореної реальності, ніж перфоманс у Стокгольмі. Крім запланованої акції протесту, Кремль активно використовує угорські ЗМІ, аби просувати свої наративи. Під виглядом "незалежної" точки зору російські пропагандисти беруть їхні маніпуляції і тиражують на свою аудиторію.

Одна з тих актуальних маніпуляцій вже тривалий час є начебто внутрішня проблема "укронацистів", яка полягає в угорських меншин, яких українська влада "прагне відправити на смерть". Таким чином в угорську інфопросторі ходять історії про буцімто "злочинну" мобілізацію угорців Закарпаття. З посиланням на угорські ЗМІ російські пропагандисти публікують у себе замітку про те, що українська влада проводить у регіоні масову мобілізацію угорців, аби заповнити великі втрати 128-ї гірської бригади "Мукачево".

Слід звернути увагу, що бригади з такою назвою в лавах ЗСУ немає. Є 128-а окрема гірно-штурмова Закарпатська бригада, яка дислокується в Мукачево. Якщо опустити факт такої начебто помилки журналістів, то в першоджерелі (угорському інтернет-виданні PestiSracok) можна побачити репортаж, де в основному демонструються світлини-докази "безжалісної" мобілізації угорців, яких військові хапають по всьому місту, а також розповіді начебто анонімних місцевих жителей. При цьому репортаж написаний таким чином, що емоційна складова переважає фактаж.

На світлинах, які демонструють журналісти, можна побачити доволі неоднозначні речі. Що на них відбувається насправді, сказати важко, тобто й доказом їх не назвати.

З іншого боку, і на такі речі люди можуть повестися. Особливо враховуючи той факт, що подібних текстів на шпальтах угорських видань з’являється величезна кількість. Ба більше, аудиторією таких журналістських репортажів можна сміливо назвати й полчища ботів, які збираються "обговорити" антиукраїнські теми в коментарях.

Ще одним інфоприводом, який активно підхоплюють пропагандистські ЗМІ, є дезінформація про те, що на Закарпатті планують "відловити" ще 10 тисяч осіб і мобілізувати їх. Це все підкріплюють не тільки репортажами, як-от у PestiSracok, але й коментарями "аналітиків" та "експертів".

Чим це все можна пояснити? По-перше, слід врахувати, що всі ці мітинги і публікації в ЗМІ є результатом безпосередньої причетності керівництва Угорщини. Здавалося б, що розблокування угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном військової допомоги Україні на 500 млн євро є гарним знаком. До того ж це сталося на тлі передання Україні танків, "Рамштайну" і навіть гучного заклику "друга" Кремля президента Сербія Вучича до Пригожина з вимогою припинити вербування сербів у ПВК "Вагнер". Однак Орбан та угорські медіа мають дуже тісний зв’язок.

Під контролем держави та близьких до Орбана людей знаходиться близько 80% усіх угорських видань. Леринц Месарош, друг дитинства Орбана, до кінця 2018 року став щасливим володарем 476 видань в Угорщині. Тобто таким чином важко сказати, що медіа в країні є вільними і незалежними від керівництва Угорщини.

Іншою ланкою журналістських матеріалів про "жахіття на Закарпатті" є й прямі коментарі верхівки влади. Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто нещодавно заявив, що закарпатських угорців "жорстким чином" мобілізують і більшість із них гинуть. Паралельно держсекретар Тамаш Менцер звинувачує українську владу в тому, що вона нібито не зупиняє антиугорські акції на Закарпатті. Ці фейки широко розходяться по медіа.

Підсумовуючи, усю цю інформаційну атаку не можна назвати вкрай ефективною. Рівень довіри до прокремлівських маніпуляцій у Європі є дуже низьким. Однак знайдуться й ті, хто віритиме. Насамперед це електорат Віктора Орбана і прихильники ідеї "Великої Угорщини". Це є одна з ключових карт угорського прем’єра, яка мобілізує електорат і чинить тиск на Київ, коли це потрібно.

Для росії ж основною метою є дестабілізація ситуації в Європі та підрив її зусиль на підтримку України. До того ж це є очевидним жестом відчаю на тлі передання танків, які скоро можуть рішуче змінити ситуацію на полі бою.