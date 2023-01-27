"Мы вынесем вас за три дня”: украинский мэр жестко ответил Орбану

Виктор Орбан заявил, что Украина станет вторым Афганистаном и россия разрушит страну, чтобы та не "досталась Западу"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал несколько скандальных заявления по поводу Украины и войны с россией. Территорию нашего государства он назвал "ничейной землей" и заявил, что "путин не проиграет войну", так как не сможет баллотироваться в 2024 году на пост президента как "проигравший лидер".

На громкие заявления премьера Венгрии уже отреагировали в МИД Украины. Также ему ответил мэр Днепра Борис Филатов — грубо и матом.

Главное из высказываний Виктора Орбана

Премьер-министр Венгрии на встрече с 15 журналистами в пятницу, 27 января сделал ряд заявлений, передает издание American Conservative. Не обошел стороной и тему войны в Украине. По его словам, россияне всегда выигрывали битвы, а Украину путин хочет не завоевать, а банально превратить в руины.

Главные тезисы:

путин не может проиграть войну и не проиграет, так как он не пойдет на выборы президента рф в 2024 году, как проигравший президент.

россия не может допустить присутствия НАТО в Украине.

Давно прошло то время, когда россия могла бы завоевать Украину и установить в стране пророссийское правительство.

Цель россии — превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе".

Украина, как Афганистан, является ничейной землей.

На Западе не понимают, что в войне в Украине время играет в пользу россии.

Нельзя исключать прямое участие войск НАТО в войне…Запад находится в состоянии войны с россией.

Не исключено, что путин может применить тактическое ядерное оружие.

В войнах россияне традиционно слабее в начале, но позже их невозможно остановить.

Реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел также уже отреагировали на высказывания Орбана. Спикер ведомства Олег Николенко заявил, что непременно будет вызван посол Венгрии в Украине для откровенного разговора.

"Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подвешивая возможность дальнейшего диалога между двумя соседними странами. В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора", — написал он в Фейсбук.

Реакция Бориса Филатова

Мэр Днепра на личном аккаунте в Фейсбуке ответил премьер-министру Венгрии. Он назвал его "суч**й рожей" и подчеркнул, что украинцы живут на свей земле тысячи лет, поэтому земля не может быть "ничейной" — она украинцев.

"Во-первых, су**я рожа, "ничья земля", не у нас, а у вас. Мы тут жили тысячелетиями, а не приперлись из-за Урала. Во-вторых, надо быть особо одаренными, чтобы вас ненавидели везде: от Румынии со Словакией до Сербии с Украиной. Трианонский договор — это ведь в наказание за историческое скотство", — написал мэр.

Он добавил, что Венгрия не должна была прощать СССР и его наследникам восстание своих граждан в 1956 году, которое жестоко подавили коммунисты. Также он напомнил, что Венгрия прячется за спинами НАТО и ЕС, но при этом вставляет им палки в колеса.

"Выйдите из-под "зонтика", и мы, вас, бл**ей, вынесем в три дня. Ск*ты. Нет, не венгерский народ. А вы**дки, которые там у власти", — гневно добавил Борис Филатов.

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