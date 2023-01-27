"Ми винесемо вас за три дні": український мер жорстко відповів Орбану

Віктор Орбан заявив, що Україна стане другим Афганістаном і росія зруйнує країну, щоб та не "дісталася Заходу"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив кілька скандальних заяв із приводу України та війни з росією. Територію нашої держави він назвав "нічийною землею" і заявив, що "путін не програє війну", оскільки не зможе балотуватися в 2024 році на пост президента як лідер, що "програв".

На гучні заяви прем’єра Угорщини вже відреагували у МЗС України. Також йому відповів мер Дніпра Борис Філатов — грубо та матом.

Головне із висловлювань Віктора Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини на зустрічі з 15 журналістами у п’ятницю, 27 січня зробив низку заяв, передає видання American Conservative. Не оминув і тему війни в Україні. За його словами, росіяни завжди вигравали битви, а Україну путін хоче не завоювати, а банально перетворити на руїни.

Основні тези:

путін не може програти війну і не програє, тому що він не піде на вибори президента рф в 2024 році, як президент, що програв.

росія не може допустити присутності НАТО в Україні.

Давно минув той час, коли росія могла б завоювати Україну та встановити в країні проросійський уряд.

Мета росії — перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз".

Україна як Афганістан є нічийною землею.

На Заході не розуміють, що у війні в Україні час грає на користь росії.

Не можна виключати пряму участь військ НАТО у війні… Захід перебуває у стані війни з росією.

Не виключено, що путін може застосувати тактичну ядерну зброю.

У війнах росіяни традиційно слабші на початку, але пізніше їх неможливо зупинити.

Реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ також відреагували на висловлювання Орбана. Спікер відомства Олег Ніколенко заявив, що неодмінно буде викликано посла Угорщини в Україні для відвертої розмови.

"Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами. До МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови. Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування", — написав він у Фейсбук.

Реакція Бориса Філатова

Мер Дніпра на особистому обліковому записі у Фейсбуці відповів прем’єр-міністру Угорщини. Він назвав його "сучою пикою" і підкреслив, що українці живуть на своїй землі тисячі років, тому земля не може бути "нічийною" — вона українців.

"По-перше, су**я пика, "нічия земля", не у нас, а у вас. Ми тут жили тисячоліттями, а не приперлися через Урал. По-друге, треба бути особливо обдарованими, щоб вас ненавиділи скрізь: від Румунії зі Словаччиною до Сербії з Україною. Тріанонський договір — адже це покарання за історичне скотство", — написав мер.

Він додав, що Угорщина не мала прощати СРСР і його спадкоємцям повстання своїх громадян у 1956 році, яке жорстоко придушили комуністи. Також він нагадав, що Угорщина ховається за спинами НАТО та ЄС, але при цьому вставляє їм палиці у колеса.

"Вийдіть з-під "парасольки", і ми, вас, бл**ей, винесемо в три дні. Ск*ти. Ні, не угорський народ. А ви**дки, які там при владі", — гнівно додав Борис Філатов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Угорщина продовжуєте робити "сюрпризи" України. Уряд країни заблокував транш допомоги на суму 500 млн. євро.