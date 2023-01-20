Угорщина підставила чергову "підніжку" Україні

Вчинок країни викликає у європейських дипломатів обурення

Угорщина вкотре зробила неприємний "сюрприз", заблокувавши наступний транш допомоги Україні від Європейського фонду миру (EPF).

Йдеться про сьомий транш у розмірі 500 мільйонів євро, який виділяється на військову підтримку нашої країни. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"На сьогодні в рамках EPF було поставлено 3,1 мільярда євро. Обговорюватимуться серед міністрів закордонних справ ЄС у понеділок", — написав Йозвяк.

Водночас польське радіо RMF FM, посилаючись на високопоставленого дипломата ЄС, передає, що у понеділок, 23 січня, країни ЄС чинитимуть тиск на Будапешт під час зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу. Варто зазначити, що сама Угорщина з початку повномасштабного вторгнення не передавали жодного озброєння Україні та утримувалася під час ухвалення рішення про наступні транші.

У матеріалі також зазначається, що витівки Угорщини викликають обурення європейських дипломатів, оскільки вони не мають жодного обґрунтування, крім того, що це сприяє діям росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді Угорщина знову відзначилася скандальною заявою про Україну.

Додамо, що саме Угорщина чинила опір запровадженню нафтового ембрго проти рф, відмовлялася ввести санкції проти російських олігархів і патріарха Кирила, який "благословив" вбивство українців. А прем'єр Орбан навіть припустив, що повномасштабна війна України з Росією триватиме до 2030 року. На його думку, тоді ж має розпастись ЄС, а Україна — втратити третину чи навіть половину території, борючись за свою свободу.