Венгрия подставила очередную "подножку" Украине

Поступок страны вызывает у европейских дипломатов возмущение

Венгрия в очередной раз сделала неприятный "сюрприз", заблокировав следующий транш помощи Украине от Европейского фонда мира (EPF).

Речь идет о седьмом транше в размере 500 миллионов евро, который выделяется на военную поддержку нашей страны. Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"На сегодняшний день в рамках EPF было поставлено 3,1 миллиарда евро. Будут обсуждения среди министров иностранных дел ЕС в понедельник", — написал Йозвяк.

В то же время польское издание RMF FM, ссылаясь на высокопоставленного дипломата ЕС, передает, что в понедельник, 23 января, страны ЕС окажут давление на Будапешт в ходе встречи министров иностранных дел Евросоюза. Стоит отметить, что сама Венгрия с начала полномасштабного вторжения не передавали никакого вооружения Украине и воздерживалась в ходе принятий решения о следующи траншах.

В материале также отмечается, что выходки Венгрии вызывают возмущение европейских дипломатов, ведь они не имеют никакого обоснования, кроме того, что это способствует действиям россии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре Венгрия вновь отметилась скандальным заявлением об Украине.