"Российское зло проиграет": этнические венгры опровергли заявления Будапешта о "жесткой мобилизации" на Закарпатье

Венгры добровольно идут на фронт защищать свою Родину — Украину

Попытки руководства Венгрии постоянно продвигать кремлевские нарративы и отстаивать интересы россии на политической арене начали порядком надоедать не только украинцам и европейцам, но и самим этническим венграм.

В частности, когда на днях глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в якобы "жёсткой мобилизации" закарпатских венгров и заявил, что настаивает на переговорах, чтобы "остановить кровопролитие", не смог молчать даже популярный в Украине "профессор из окопа", этнический венгр Фёдор Шандор.

Многим украинцам депутат Закарпатского областного совета, доктор философских наук, профессор Ужгородского национального университета Шандор запомнился тем, что в самый первый день полномасштабной войны пошёл защищать нашу страну, а затем в условиях боевых действий продолжал свою деятельность, читая лекции студентам.

Свой ответ украинофобам в руководстве Венгрии профессор дал на странице в Facebook на украинском и венгерском языках.

"Относительно попыток поссорить проживающих в Закарпатье украинцев и венгров. В Венгрии агенты России распространяют ложную информацию о закарпатских венграх. Подобную информацию распространяют и в Украине. Цель ясна – настроить закарпатских венгров и украинцев одних против других", — пишет Федор Шандор.

И дает ответ всем агентам рф в Украине, и в Венгрии, которые распространяют ложь.

"Закарпатские венгры – добропорядочные граждане Украины. Тысячи закарпатцев всех национальностей (и венгры в том числе) взяли в руки оружие и пошли воевать – потому что мы не хотим, чтобы российские оккупанты пришли в Закарпатье и убивали наших родных. Мы все помним, как это было в прошлом веке, помним о "маленьком роботе" и концлагерях для венгров, организованных русскими", — отмечает профессор.

По его словам, ни о какой жесткой мобилизации речь не идет — закарпатские венгры защищают свою землю и семьи от российских оккупантов и благодарны друзьям из Венгрии, которые в это время помогают всем нам.

Тем же марионеткам, кто изменил своему народу и перешел на службу рф Россию, у этнических венгров есть только одна просьба – "не мешайте нам".

"Добро и правда все равно победит – а российское зло проиграет", — уверен Федор Шандор.

Свой пост Шандор сопроводил фото на фоне украинского и венгерского знамен, символизирующих две страны, которые он защищает от российской агрессии.

Напомним, что реваншист Виктор Орбан, недавно заявил, что Украина станет вторым Афганистаном, и что россия разрушит нашу страну, лишь бы та не "досталась Западу", что "путин не проиграет войну" и т.д. Похоже, пример диктатора Миклоша Хорти, который пошел на позорный союз с Гитлером, пытаясь возродить "великую венгрию", ничему его на научил – ведь в результате таких действий его страна только потеряла ряд земель.