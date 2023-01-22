Дружба до первой беды: рискнет ли Венгрия статусом члена ЕС и НАТО ради российских денег

Венгерское правительство будет поддерживать режим путина, пока это будет выгодно

Правительство Венгрии продолжает продвигать кремлевские нарративы и отстаивать интересы россии на политической арене. За последние два дня венгерские политики сделали ряд громких заявлений, направленных на поддержку рф, и саботировали предоставление Украине помощи со стороны коллективного Запада. Более того, официальный Будапешт попытался раздуть межнациональный скандал, обвинив Украину в "зверствах" против венгров.

"Телеграф" разбирался в том, какие мотивы преследует венгерское правительство, поддерживая страну-террориста, и какой реакции на это следует ожидать от наших стран-союзников.

Адвокаты дьявола

Венгрия — единственная страна-член Евросоюза, не только открыто поддерживающая дружеские отношения с россией, но и делающая все возможное, чтобы облегчить санкционное давление на агрессора со стороны международного сообщества.

Так, по данным "Радио Свобода", уже в марте венгерское правительство снова попытается вывести из-под общеевропейских санкций девять российских олигархов: Алишера Усманова и его сестру Гульбахор Исмаилову, Петра Авена, Виктора Рашникова, Михаила Фридмана, Григория Березкина, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина и его сына Никиту. Об этом 18 января журналистам на правах анонимности сообщили осведомленные источники.

Кроме того, 19 января стало известно, что Будапешт заблокировал выделение Киеву транша в размере 500 млн евро на военную помощь из Европейского фонда мира, пишет "RMF FM" со ссылкой на одного из дипломатов ЕС.

Следует отметить, что это уже не первая попытка Венгрии саботировать поддержку Украины со стороны Европы. С начала полномасштабной войны правительство Виктора Обрана систематически воздерживалось от участия в голосованиях о предоставлении нам финансовой помощи, а в начале декабря 2022 года воспользовалось правом вето, заблокировав выделение Украине транша от ЕС в размере 18 млрд евро. Правда, тогда в Евросоюзе все же нашли способ передать эти средства Киеву в обход Венгрии, после чего она была вынуждена уступить.

Представители венгерских властей не ограничиваются исключительно поддержкой россии, но и пытаются дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. Так, 19 января госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер назвал снятие флагов Венгрии со старостатов двух поселков на Закарпатье "травлей" национального сообщества и обратился к украинскому правительству с просьбой "прекратить зверства" против венгров в регионе.

"Призываем национальных лидеров Украины немедленно сделать все возможное для снятия антивенгерских решений и восстановления прежнего статуса. Мы ожидаем, что украинские лидеры сделают все возможное для сохранения стабильности в Закарпатье, несмотря на войну! Если Украина хочет стать членом Евросоюза, постоянная и систематическая травля и лишения прав национального сообщества недопустимы", — написал Менцер на своей странице в Facebook.

Чем россия рассчитывается за лояльность Венгрии

В то время, когда абсолютное большинство европейских стран ищет новые пути для финансовой и военной поддержки Украины в войне с рф, Венгрия активно отстаивает интересы агрессора и плетет интриги против официального Киева. Такая позиция правительства подрывает имидж страны на политической арене и может оказать негативные последствия для Венгрии в будущем.

В этой связи возникает резонный вопрос: ради чего премьер-министр Виктор Орбан готов рисковать своей политической карьерой? По словам общественного деятеля, экснардепа Борислава Березы, данная позиция не имеет ничего общего с искренними дружескими чувствами к россии и владимиру путину. Фундаментом этих отношений служит исключительно шкурный интерес. Более того, "расчет" за оказанную поддержку производится сразу, без обещаний на будущее.

"Венгры очень прагматичны. Они не верят в победу россии, поэтому не считают нужным разменивать свою поддержку на какие-то уступки от рф в будущем. Все, ради чего Венгрия помогает россии, она получает уже сейчас. В первую очередь, это скидка на газ, которая помогает правительству Орбана удерживаться у власти, а также непубличная помощь через финансовые институты, сотрудничающие с россией, именно этот меркантильный подход, продиктованный холодным расчетом, заставляет премьера Венгрии предавать Евросоюз, обменивая европейские ценности на свое присутствие во власти, и закрывать глаза на войну в Украине", — говорит Борислав Береза в комментарии "Телеграфу".

Политик отмечает: страны ЕС устали от Орбана, остающегося последним оплотом россии в Европе. Рано или поздно терпение европейцев иссякнет и они начнут политическое и экономическое давление на "друзей" российского диктатора.

Как далеко в поддержке рашизма позволят зайти Орбану

Периодически в информационном пространстве возникают различные версии относительно уровня приближенности венгерского премьера к президенту рф, и того, какие мотивы, кроме сугубо финансовой выгоды, он может иметь в игре против Украины.

В частности, существует версия, что Виктор Орбан был осведомлен о планах кремля напасть на Украину, так как осуществил визит в Москву за месяц до полномасштабного вторжения. Более того, некоторые конспирологи считают, что владимир путин мог пообещать Венгрии часть территорий на Западе Украины в случае победы россии в войне.

Данные версии не выглядят правдоподобными, считает политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда. Ведь несмотря на свои связи с россией, Венгрия является членом Евросоюза и НАТО, имеет общие с ними разведывательные интересы, и такая ситуация была бы на грани фола как для Венгрии, так и для рф.

"Согласно недавнему соцопросу, 97% венгров считают, что санкции против россии должны быть отменены. Такой запрос общества и конституционное большинство партии в парламенте позволяет Орбану играть в демократию. В этом смысле Венгрия и россия схожи: отставка или даже смерть лидера не изменят сути системы, которая поддерживается народом. В то же время Венгрия не рискнет своим положением в Европе, действуя теми же методами, что и государство-террорист, в частности, претендуя на чужие территории. А пока страна остается членом ЕС и НАТО, она должна будет считаться с их внутренними порядками", — говорит Евгений Магда в комментарии "Телеграфу".

Несмотря на недовольство коллективного Запада действиями венгерского правительства, ожидать прямого вмешательства ЕС в смену власти в этой стране не стоит, считает политический эксперт Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий. Во-первых, европейцы в целом крайне долго и неохотно решаются на такие радикальные меры, во-вторых, острой необходимости в этом нет — кроме права вето (как показала практика, достаточно условного), никакого влияния на политические процессы в Европе Венгрия не имеет.

"Давно доказано, что относительно демократический режим намного легче подвергается влиянию санкций, чем авторитарный. В Европе уже работают над разными рычагами влияния на Венгрию. Например, путем экономических санкций: задержкой траншей в рамках программы постковидного восстановления государств. Сербия уже ощутила на себе давление коллективной Европы и быстро "открестилась" от поддержки рф. Если Венгрия не снизит свою активность в игре за россию, она может стать следующей", — отметил Голобуцкий в комментарии "Телеграфу".