ЕС планирует "удар" по ядерному сектору россии: раскрыты подробности 10 пакета санкций

Польша и Литва настаивают на том, чтобы в новый пакет санкций включили ядерный сектор рф

Новый пакет санкций против россии и Белоруси, вопреки заявлениям журналистов об обратном, Евросоюз уже начал готовит. Вероятно его объявят в день начала войны в Украине — 24 февраля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных европейских дипломатов. В него могут войти ограничения, касающиеся ядерного сектора рф.

Евросоюз намерен подготовить новые санкции против россии к годовщине войны в Украине. Вероятно, десятый пакет санкций будет более мощным, чем все предыдущие. Ряд стран, а именно Литва и Польша, требуют ужесточить позиции ЕС по отношению к россии. Они требуют ввести ограничения против российского ядерного сектора и снизить цены на российскую нефть. Также Польша и Литва выступают за то, чтобы наложить ограничения на торговлю алмазами, которые добывают в рф.

Помимо этого, новый санкционный пакет может затронуть финансовую сферу — отключат новые банки от системы SWIFT. Также планируется лишить лицензии на вещание в Европе несколько российских СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский фигурист назвал санкции против рф "крышкой гроба". Для него и его коллег закрылись все перспективы из-за войны в Украине.