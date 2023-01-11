Радиоактивный пепел отменяется: дети путинской верхушки отправились отдыхать во "вражеские" страны

Санкции отдыху не помеха

Пока страны Запада активно вводят санкции против российских политиков и военного руководства страны-агрессора, их дети и другие родственники похоже не испытывают особого дискомфорта по этому поводу, поскольку продолжают отдыхать во "вражеских" странах.

Как выяснили журналисты The Insider, для детей российских топ-чиновников предпочтительней отдыхать не в родных Сызрани и Барнауле, а где-то в странах НАТО, а также на Бали, Мальдивах и Сейшелах.

Так к примеру, дочь главы Службы внешней разведки россии сергея нарышкина Вероника лето 2022 года провела в Турции, которая является страной НАТО.

Хоть ее профиль в соцсетях закрыт для посторонних, однако журналистам удалось обнаружить аккаунт Виктории Косолаповой, которая отправилась в Турцию вместе с Нарышкиной. Они не в первый раз путешествуют по миру и ранее бывали в Италии, Греции и других странах.

Вероника Нарышкина

Вероника Нарышкина и Виктория Косолапова

Например, подруги недавно ездили на Бали.

А новый год встречали в Дубае.

К слову, в Дубае также отдыхала и дочь министра обороны россии сергея шойгу Ксения. Фотографиями совместного отдыха поделился ее муж, блогер Алексей Столяров.

Ксения Шойгу и Алексей Столяров

Сенатор владимир джабаров, который известен своей резкой антиамериканской позицией, почему-то закрывает глаза на то, что его сын Александр свободно путешествует по США.

Фото Александра Джабарова

Кроме того, с начала войны он побывал в Швеции и Норвегии, а также съездил в ОАЭ и Турцию.

Александр Джабаров

Жена сына спикера Совета федерации Юлия Матвиенко предпочитает отдыхать на семейной вилле в Италии, а также путешествовать в Камбоджу и Турцию, а новогодние каникулы и вовсе провела на Мальдивах.

Юлия Матвиенко

Невестка вице-спикера госдумы Александра Жукова осенью отдохнула на греческом острове Миконос, а новогодние праздники отмечала на Бали.

Александра Жукова

Как сообщалось ранее, пресс-офицер Южного регионального управления государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская ранее попала в скандал, когда обнародовала фото с роскошного отдыха в Париже.

После этого в ГПСУ сообщили, что скорее всего она будет уволена со службы.