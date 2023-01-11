Радіоактивний попіл скасовується: діти путінської верхівки вирушили відпочивати у "ворожі" країни

Санкції відпочинку не завада

Поки країни Заходу активно вводять санкції проти російських політиків та військового керівництва країни-агресора, їхні діти та інші родичі схоже не мають особливого дискомфорту з цього приводу, оскільки продовжують відпочивати у "ворожих" країнах.

Як з’ясували журналісти The Insider, для дітей російських топ-чиновників краще відпочивати не в рідних Сизрані та Барнаулі, а десь у країнах НАТО, а також на Балі, Мальдівах та Сейшелах.

Приміром, дочка глави Служби зовнішньої розвідки росії сергія наришкіна Вероніка літо 2022 року провела в Туреччині, яка є країною НАТО.

Хоча її профіль у соцмережах закрито для сторонніх, проте журналістам вдалося виявити акаунт Вікторії Косолапової, яка вирушила до Туреччини разом із Наришкіною. Вони не вперше подорожують світом і раніше бували в Італії, Греції та інших країнах.

Вероніка Наришкіна

Вероніка Наришкіна та Вікторія Косолапова

Наприклад, подруги нещодавно їздили на Балі.

А новий рік зустрічали у Дубаї.

До речі, у Дубаї також відпочивала і дочка міністра оборони росії сергія шойгу Ксенія. Фотографіями спільного відпочинку поділився її чоловік блогер Олексій Столяров.

Ксенія Шойгу та Олексій Столяров

Сенатор володимир джабаров, який відомий своєю різкою антиамериканською позицією, чомусь заплющує очі на те, що його син Олександр вільно подорожує США.

Фото Олександра Джабарова

Крім того, з початку війни він побував у Швеції та Норвегії, а також з’їздив до ОАЕ та Туреччини.

Олександр Джабаров

Дружина сина спікера Ради федерації Юлія Матвієнко вважає за краще відпочивати на сімейній віллі в Італії, а також подорожувати до Камбоджі та Туреччини, а новорічні канікули взагалі провела на Мальдівах.

Юлія Матвієнко

Невістка віцеспікера держдуми Олександра Жукова восени відпочила на грецькому острові Міконос, а новорічні свята відзначала на Балі.

Олександра Жукова

Як повідомлялося раніше, пресофіцер Південного регіонального управління державної прикордонної служби України Іванна Плантовська раніше потрапила у скандал, коли оприлюднила фото з розкішного відпочинку у Парижі.

Після цього в ДПСУ повідомили, що швидше за все її буде звільнено зі служби.