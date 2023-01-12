Просьбы Украины не наказывать Беларусь санкциями: в МИД ответили западному журналисту

ЕС намерена ввести санкции против всех, кто поддерживает войну в Украине

Украина не просила не включать Беларусь в следующий санкционный список Евросоюза. Наоборот, Украина работает над тем, чтобы максимально наполнить десятый пакет санкций.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он подчеркнул, что утверждение о просьбе Украины не включать Минск в санкционный список, не отвечает действительности.

Спикер МИД напомнил, что на Беларусь уже были наложены санкции, в частности персональные — против режима Лукашенко, военного командования, пропагандистов, госорганов и компаний. Также за поддержку войны в Украине под санкции ЕС попали белорусские банки, были запрещены поставки товаров двойного назначения, услуг, депозитов, удобрение, евро и так далее.

"Сообщение некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствует действительности…В то же время нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на рф. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет. Украина и партнеры сейчас активно работают по максимально содержательному наполнению десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело", — подчеркнул Олег Николенко.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано также опроверг заявление корреспондента "Радио Свобода" во время брифинга 12 января. Он пояснил, что решения и обсуждения по поводу санкционных пакетов не выносятся на публику и являются конфиденциальными. По словам Стано, санкции продолжат вводить против тех, кто поддерживает войну в Украине.

"Мы продолжим также вводить санкции против тех, кто поддерживает, помогает этому незаконному поведению россии. Речь идет о Беларуси, но также об Иране и других людях и организациях из других стран. Но еще раз: все детали конфиденциальны", — заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский ввел санкции против Киркорова и Басты, а также анонсировал новые огарниченя для россиян.