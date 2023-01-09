Эхо санкций? В россии сразу два ЧП с самолетами, одно смертельное (фото, видео)

В результате ЧП погибли два человека

В россии за один день произошло сразу несколько происшествий с самолетами. В одном из случаев среди пассажиров есть погибшие.

Так, 9 января, в Ненецком автономном округе россии из-за обледенения потерпел крушение самолет Ан-2. На борту находились двое членов экипажа и десять пассажиров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС росии.

Отмечается, что, по предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека. К месту последовала наземная группировка на снегоходах и на вертолете.

В то же время еще один инцидент случился с самолетом, летевшим из якутского Магана в Магадан. У него открылся грузовой отсек, в результате чего часть багажа вылетела, передает агентство "РИА-Новости".

В результате никто не пострадал.

Стоит отметить, что в связи с санкциями, которые были введены после начала ею полномасштабной войны в Украине, страдает также и авиационная отрасль. Так, к примеру, санкции лишили рф возможности покупать запчасти к самолетам у западных стран.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 декабря, в столице Бурятии Улан-Удэ произошло ЧП — при посадке разбился вертолет Ми-17. Погибли три члена экипажа.