Відлуння санкцій? У росії одразу дві НП з літаками, одна смертельна (фото, відео)

Внаслідок НП загинули двоє людей

У росії за один день сталося одразу кілька подій із літаками. В одному із випадків серед пасажирів є загиблі.

Так, 9 січня, в Ненецькому автономному окрузі росії через зледеніння зазнав катастрофи літак Ан-2. На борту перебували двоє членів екіпажу та десять пасажирів. Про це повідомили у Telegram-каналі МНС росії.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, внаслідок події загинули двоє людей. До місця пішло наземне угруповання на снігоходах та на гелікоптері.

Водночас ще один інцидент трапився з літаком, який летів із якутського Магану до Магадану. У нього відкрився вантажний відсік, внаслідок чого частина багажу вилетіла, повідомляє агентство "РИА-Новости".

У результаті ніхто не постраждав.

Варто зазначити, що у зв’язку з санкціями, які були запроваджені після початку нею повномасштабної війни в Україні, страждає також авіаційна галузь. Так, наприклад, санкції позбавили росії можливості купувати запчастини до літаків у західних країн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 грудня, у столиці Бурятії Улан-Уде сталася НП — при посадці розбився вертоліт Мі-17. Загинули три члени екіпажу.