Занадто жорстка посадка: у Росії розбився черговий вертоліт, є жертви

Під час аварії вертольота загинули троє членів екіпажу

У п’ятницю, 16 грудня, у столиці Бурятії Улан-Уде сталася чергова НП — там при посадці розбився вертоліт Мі-17. Загинули три члени екіпажу.

Про це з посиланням на главу регіону Олексія Циденова повідомляє "Новая газета. Европа". За даними влади, повітряне судно ще не було передано від авіазаводу замовнику і не перебувало в експлуатації.

"В аеропорту "Байкал" при посадці спалахнув вертоліт Мі-8. Загоряння сталося на руліжній доріжці, злітно-посадкова смуга не зачеплена", — розповів Циденов.

Як повідомляють російські ресурси з посиланням на екстрені служби, загибель екіпажу сталася через жорстку посадку.

За одними даними, це був приватний борт, що належить Улан-Уденському авіаційному заводу. Він летів з аеропорту "Східний" на аеродром "Байкал" і впав біля зони дозаправки. Попередньо пасажирів і вантажу всередині не було — гелікоптер просто переганяли.

За іншими даними, гелікоптер Мі-171Е (модифікація Мі-8) збиралися продати до КНР — для цього його переганяли з аеропорту "Східний". Попередньо, аварія сталася, бо судно потрапило у повітряне кільце.

Нагадаємо, це не перша аварія літака в Росії. Так, у Ростовській області РФ розбився військовий гелікоптер Ка-52. Під час падіння повітряного судна загинув весь екіпаж.