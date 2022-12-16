Слишком жесткая посадка: в россии разбился очередной вертолет, есть жертвы

При крушении вертолета погибли три члена экипажа

В пятницу, 16 декабря, в столице Бурятии Улан-Удэ произошло очередное ЧП — там при посадке разбился вертолет Ми-17. Погибли три члена экипажа.

Об этом со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова сообщает "Новая газета. Европа". По данным властей, воздушное судно еще не было передано от авиазавода заказчику и не находилось в эксплуатации.

"В аэропорту "Байкал" при посадке загорелся вертолет Ми-8. Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета", — рассказал Цыденов.

Как сообщают российские ресурсы со ссылкой на экстренные службы, гибель экипажа произошла вследствие жесткой посадки.

По одним данным, это был частный борт, принадлежащий Улан-Удэнскому авиационному заводу. Он летел из аэропорта "Восточный" на аэродром "Байкал" и упал около зоны дозаправки. Предварительно, пассажиров и груза внутри не было — вертолёт просто перегоняли.

По другим данным, вертолёт Ми-171Е (это модификация Ми-8) собирались продать в КНР — для этого его перегоняли из аэропорта "Восточный". Предварительно, крушение произошло, потому что судно попало в воздушное кольцо.

Напомним, это не первое крушение самолета в россии. Так, в Ростовской области РФ разбился военный вертолет Ка-52. При падении воздушного судна погиб весь экипаж.