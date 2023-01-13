ЄС планує "удар" по ядерному сектору росії: розкрито подробиці 10 пакету санкцій

Польща та Литва наполягають на тому, щоб у новий пакет санкцій включили ядерний сектор росії

Новий пакет санкцій проти росії та Білорусі, всупереч заявам журналістів про протилежне, Євросоюз уже почав готувати. Ймовірно, його оголосять у день початку війни в Україні — 24 лютого.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімних європейських дипломатів. До нього можуть увійти обмеження, що стосуються ядерного сектора рф.

Євросоюз має намір підготувати нові санкції проти росії до роковин війни в Україні. Ймовірно, десятий пакет санкцій буде потужнішим, ніж усі попередні. Ряд країн, а саме Литва та Польща, вимагають посилити позиції ЄС щодо росії. Вони вимагають запровадити обмеження проти російського ядерного сектора та знизити ціни на російську нафту. Також Польща та Литва виступають за те, щоб накласти обмеження на торгівлю алмазами, які видобувають у рф.

Крім цього, новий санкційний пакет може торкнутися фінансової сфери — відключать нові банки від системи SWIFT. Також планується позбавити ліцензії на мовлення у Європі кілька російських ЗМІ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський фігурист назвав санкції проти рф "кришкою труни". Для нього та його колег закрилися всі перспективи через війну в Україні.