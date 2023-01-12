Прохання України не карати Білорусь санкціями: у МЗС відповіли західному журналісту

ЄС має намір запровадити санкції проти всіх, хто підтримує війну в Україні

Україна не просила не включати Білорусь до наступного списку санкцій Євросоюзу. Навпаки Україна працює над тим, щоб максимально наповнити десятий пакет санкцій.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він наголосив, що твердження про прохання України не включати Мінськ до списку санкцій, не відповідає дійсності.

Спікер МЗС нагадав, що на Білорусь уже було накладено санкції, зокрема персональні — проти режиму Лукашенка, військового командування, пропагандистів, держорганів та компаній. Також за підтримку війни в Україні під санкції ЄС потрапили білоруські банки, було заборонено постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, добрива, євро тощо.

"Повідомлення деяких ЗМІ про нібито прохання України не включати Білорусь в останні пакети санкцій ЄС не відповідає дійсності ... У той же час нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання щодо подальшої синхронізації санкцій, накладених на росію. В той же час, згыдно з нашою інформаціэю, консенсусу всередині Євросоюзу поки немає. Україна та партнери зараз активно працюють щодо максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакету ЄС, ухвалення якого вже давно назріло", — наголосив Олег Ніколенко.

Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано також спростував заяву кореспондента "Радіо Свобода" під час брифінгу 12 січня. Він пояснив, що рішення та обговорення щодо санкційних пакетів не виносяться на публіку і вони є конфіденційними. За словами Стано, санкції продовжать запроваджувати проти тих, хто підтримує війну в Україні.

"Ми продовжимо також вводити санкції проти тих, хто підтримує, допомагає цій незаконній поведінці росії. Йдеться про Білорусь, але також про Іран та інших людей та організації з інших країн. Але ще раз: усі деталі конфіденційні", — заявив представник зовнішньополітичної служби. ЕС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Зеленський ввів санкції проти Кіркорова та Басти, а також анонсував нові огарниченя для росіян.