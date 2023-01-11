Українець Бардаш відреагував на санкції Зеленського, видавши потік маячні

Музичний продюсер вже не вперше несе повну маячню щодо ситуації в Україні, але цього разу — це майже "шедевр"

Відомий в Україні проросійський співак та продюсер Юрій Бардаш, який продюсував гурт "Гриби" та "Quest Pistols", відреагував на запроваджені на початку січня санкції проти низки російських артистів. У санкційний список потрапили, зокрема, Філіп Кіркоров, Олег Газманов, Дмитро Білан, Лариса Доліна, Ірина Аллегрова та інші. Загалом там 119 прибічників кремля.

Реакція Бардаша була дивною. У коментарі російському медіа "Звєздач" музичний продюсер видав маячню про трибунал… але зовсім не для путіна.

"Потрібно, щоб цю людину, якщо взагалі це людина, жодна куля не зачепила, тому що він потрібен трибуналу живим. Він потрібен живим усьому світу. Щоб усі бачили, як його будуть потім судити", — заявив Юрій Бардаш.

Нагадаємо, що зрадник Бардаш — уродженець Алчевська — підтримує повномасштабне вторгнення росіян на початку 2022 року. Торік він заявив, що йому зовсім не шкода українців і закликав Україну до капітуляції, бо, на його думку, "засудження українцями війни та росіян, що її підтримують, призводить до протистояння між народами". У вересні 2022-го музичний продюсер заявив, що планує змінити ім'я (стати Георгієм), отримати російський паспорт й назавжди перебратися до москви, яка йому дуже подобається.

Незадовго до 24-го лютого він із сім'єю поїхав на відпочинок за кордон і на момент російського вторгнення перебував на Шрі-Ланці. Тоді вирушив до Грузії, а звідти – до москви, де перебуває і зараз. Через підтримку ним путіна у липні торік від нього пішла дружина Єлизавета Коцюба. Також з тієї ж причини з продюсером розірвали стосунки виконавець і його колишній підопічний Wellboy, саундпродюсер та режисер кліпів Євген Тріплов та інші.

Раніше ми розповідали, як на санкції РНБО, запроваджені на початку січня 2023 року, відреагував путініст Кіркоров. Співак спробував принизити Зеленського архівним відео, проте українці швидко поставили його на місце.