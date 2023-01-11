Украинец Бардаш отреагировал на санкции Зеленского, издав поток бреда

Музыкальный продюсер уже не впервые несет полный бред относительно ситуации в Украине, но в этот раз — это почти "шедевр"

Известный в Украине пророссийский певец и продюсер Юрий Бардаш, продюсировавший группу "Грибы" и "Quest Pistols", отреагировал на введенные в начале января санкции против ряда российских артистов. В санкционный список попали, в частности, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Дмитрий Билан, Лариса Долина, Ирина Аллегрова и другие. В общей сложности там 119 сторонников кремля.

Реакция Бардаша была странной. В комментарии российскому медиа "Звездач" музыкальный продюсер издал бред о трибунале… но совсем не для путина.

"Нужно, чтобы этого человека, если вообще это человек, ни одна пуля не зацепила, потому что он нужен трибуналу живым. Он нужен живым всему миру. Чтобы все видели, как его будут потом судить", — заявил Юрий Бардаш.

Напомним, что предатель Бардаш – уроженец Алчевска – поддерживает полномасштабное вторжение россиян в начале 2022 года. В прошлом году он заявил, что ему совсем не жалко украинцев и призвал Украину к капитуляции, потому что, по его мнению, "осуждение украинцами войны и поддерживающих ее россиян приводит к противостоянию между народами". В сентябре 2022-го музыкальный продюсер заявил, что планирует сменить имя (стать Георгием), получить российский паспорт и навсегда перебраться в москву, которая ему очень нравится.

Незадолго до 24 февраля он с семьей уехал на отдых за границу и на момент российского вторжения находился на Шри-Ланке. Тогда отправился в Грузию, а оттуда – в москву, где находится и сейчас. Из-за поддержки им путина в июле прошлого года от него ушла жена Елизавета Коцюба. Также по той же причине с продюсером разорвали отношения исполнитель и его бывший подопечный Wellboy, саундпродюсер и режиссер клипов Евгений Триплов и другие.

Ранее мы рассказывали, как на санкции СНБО, введенные в начале января 2023, отреагировал путинист Киркоров. Певец попытался унизить Зеленского архивное видео, однако украинцы быстро поставили его на место.