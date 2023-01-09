Комментаторы отпускают в сторону Киркорова язвительные насмешки

Скандальный певец и заядлый путинист Филипп Киркоров, который попал в Украине в "черный список", изменился после вмешательств пластического хирурга. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, артист заметно похудел, а вот лицо стало напоминать других персонажей российской эстрады.

Фрагмент ролика с Киркоровым после пластической операции опубликовала в Инстаграм некая светская львица Виктория Шелягова. В комментариях она заверила, что никаких фильтров не использовано. Да и сам "Филя" накануне признавался журналистам, что над его внешностью поработали со скальпелем.

В Телеграм-каналах обсуждают изменившуюся внешность Киркорова. Многим кажется, что теперь он стал похож на Тимати и Стаса Михайлова. Восторженных откликов путинисту не поступает. Более того, в комментариях пишут, что "гнилую су*ность никто не исправит", а еще отмечают, что лучше бы он "купил новые мозги" вместо трат на пластику.

Киркорова обсмеяли со всех сторон

Путинист Киркоров постоянно попадает под волну насмешек в сети. Так, до этого он стал героем мемов из-за концертного наряда, который скорее похож на памперс.

Как сообщал "Телеграф", после попадания под санкции СНБО Филипп Киркоров попытался унизить архивным видео президента Украины Владимира Зеленского, но украинцы мгновенно указали путинисту его место.