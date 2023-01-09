Киркоров попытался унизить Зеленского архивным видео, но украинцы поставили его на место

Российский пропагандист вспомнил старые времена, но перепутал страны и нарвался на ответный хейт

В субботу, 7 января, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 119 человек. В этом списке российские и некоторые украинские культурные деятели, а также пропагандисты страны-агрессора. Попал под санкции и известный путинист Филипп Киркоров.

Любимец Кремля уже отреагировал на санкции. На своей странице в Instagram он выложил длиннющий пост и архивное видео, которым попытался унизить Зеленского, называя его "старым товарищем и партнером по съемочной площадке".

Вот фрагмент из его сообщения: "Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и доверенную ему страну к пепелищу, мне очень очень жаль и его, и близких мне людей из Украины, к сожалению, фанатические люди, захватившие пропагандистскую и новостную повестку дня, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мысли и новости.А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя zelenskiy_official".

В комментариях украинцы быстро поставили певца на место:

Торкнуло только то, что в список внесли? А то, что нас бомбят и убивают почти год, не торкает? Нет? Не прикрывайте свою бесчеловечность и низость "слезами" об отмене культуры в Украине.

Он вам давно не партнер по сцене, а президент независимой страны. А вы, вытерев свои сопли, можете дальше наряжаться и корчить из себя клоуна. На сегодняшний день нет нейтральной позиции. Есть за и против войны. На двух стульях усидеть не получится.

Зеленский – настоящий президент! А те, кто сейчас прислуживает нынешнему российскому правительству, уйдут в небытие!! Это в самом деле ваше падение!! Вы неправильно сориентировались!!

Напомним, что Филипп Киркоров – яркий сторонник путинского режима. В свое время выступал в оккупированном россией Крыму и проводил другие пропагандистские концерты. В 2022 году его лишили звания "Народный артист Украины". Фигурант сайта "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу нацбезопасности Украины и международному правопорядку. С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. Эти санкции предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, запрет на выведение капитала, лишение государственных наград и т.д.

Ранее рассказывали, что во время съемок новогоднего концерта на путиниста Киркорова нагадил символ 2023 года. В сети сразу отметить, что "кролики, как и мухи, редко ошибаются".