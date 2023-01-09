Кіркоров спробував принизити Зеленського архівним відео, але українці поставили його на місце

Російський пропагандист згадав старі часи, але переплутав країни і нарвався на хейт у відповідь

У суботу, 7 січня, Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 119 людей. У цьому списку — російські та деякі українські культурні діячі, а також пропагандисти країни-агресора. Потрапив під санкції і відомий путініст Філіп Кіркоров.

Улюбленець Кремля вже відреагував на санкції. На своїй сторінці в Instagram він виклав довжелезний пост та архівне відео, яким спробував принизити Зеленського, називаючи його "старим товаришем і партнером по знімальному майданчику".

Ось фрагмент із його допису: "Мій старий товариш і партнер по знімальному майданчику занадто сильно увійшов у роль, і той сценарій, який йому надсилають з-за океану, веде і його самого, і країну, яку йому довірили, до згарища, мені дуже шкода і його, і близьких мені людей з України, на жаль, фанатичні люди, які захопили пропагандистський та новинний порядки денний, не дають людям почути своїх родичів, друзів та інші альтернативні думки і новини. А поки що мені пощастило, заборонили всього лише мої пісні, так, Зайка моя zelenskiy_official".

У коментарях українці швидко поставили співака на місце:

Торкнуло тільки те, що в список внесли? А те, що нас бомблять і вбивають майже рік, не торкає? Ні? Не прикривайте свою нелюдяність й ницість "сльозами" про відміну культури в Україні.

Він вам давно не партнер по сцені, а Президент незалежної країни. А ви, витерши свої соплі, можете далі наряджатись і корчити з себе клоуна. На сьогодні немає нейтральної позиції. Є за і проти війни. На двох стільцях всидіти не вийде.

Зеленський — справжній президент! А ті, хто зараз прислужує нинішньому російському уряду, кануть у небуття!! Це насправді ваше падіння!! Ви неправильно зорієнтувались!!

Нагадаємо, що Філіп Кіркоров — яскравий прибічник путінського режиму. Свого часу виступав в окупованому росією Криму і проводив інші пропагандистські концерти. У 2022 році його позбавили звання "Народний артист України". Фігурант сайту "Миротворець" як особа, що становить загрозу нацбезпеці України і міжнародному правопорядку. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Ці санкції передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, заборону виведення капіталу, позбавлення державних нагород тощо.

Раніше ит розповідали, що під час зйомок новорічного концерту на путініста Кіркорова нагадив символ 2023 року. У мережі відразу відзначити, що "кролики, як і мухи, рідко помиляються".