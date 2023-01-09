Коментатори відпускають у бік Кіркорова уїдливі глузування

Скандальний співак і затятий путініст Філіп Кіркоров, який потрапив в Україну до "чорного списку", змінився після втручання пластичного хірурга. Судячи з кадрів, опублікованих у соцмережах, артист помітно схуд, а ось обличчя почало нагадувати інших персонажів російської естради.

Фрагмент ролика з Кіркоровим після пластичної операції опублікувала в Інстаграм така собі світська левиця Вікторія Шелягова. У коментарях вона запевнила, що жодних фільтрів не використано. Та й сам "Філя" напередодні зізнавався журналістам, що над його зовнішністю попрацювали зі скальпелем.

У Телеграм-каналах обговорюють зовнішність Кіркорова, що змінилася. Багатьом здається, що тепер він став схожим на Тіматі та Стаса Михайлова. Захоплених відгуків путіністу не надходить. Більше того, в коментарях пишуть, що "гнилу су*ність ніхто не виправить", а ще зазначають, що краще б він "купив нові мізки" замість витрат на пластику.

Кіркорова обсміяли з усіх боків

Путініст Кіркоров постійно потрапляє під хвилю глузувань у мережі. Так, до цього він став героєм мемів через концертне вбрання, яке швидше схоже на памперс.

Як повідомляв "Телеграф", після підпаду під санкції РНБО Філіп Кіркоров спробував принизити архівним відео президента України Володимира Зеленського, але українці миттєво вказали путіністові його місце.