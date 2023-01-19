Министр обороны Литвы: Гарантия безопасности для Украины - членство в НАТО

Система гарантий безопасности для Украины должна быть адекватна ситуации, считает министр обороны Литвы

Система гарантий безопасности для Украины должна включать членство Украины в НАТО и ЕС. Также, это наличие стратегических отношений с США и Великобританией в экономическом и военном плане, выраженное, в частности, в присутствии военных подразделений союзников на территории Украины.

Об этом в интервью Guildhall заявил Министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас.

"До вторжения, даже наши европейские партнеры неадекватно и ошибочно оценивали, что собой представляет российская угроза. Теперь это понимание есть и оно должно быть конвертировано в реальные действия. Система гарантий безопасности для Украины должна быть адекватна ситуации. Я думаю, что одна из составляющих – это членство Украины в НАТО, может быть даже раньше членства в ЕС", — заявил министр.

"Также, это стратегические отношения Украины с Великобританией и США, как в экономическом так и в военном плане. Объясню на примере Литвы. У нас есть передовые силы НАТО, участвует шесть государств НАТО, но всегда находятся на постоянной основе два батальона Вооруженных Сил США. Кто-то скажет, что это символически, но все и основывается на такой якобы символике – ни одна страна не оставит своих граждан и солдат на растерзание агрессора. Мы все знаем, что в случае чего за нами будут наши союзники, немцы, кстати, в том числе", — подытожил Арвидас Анушаускас.

Ранее, Министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас выступил с заявлением в отношении санкционной политики Запада, заявив, что в целях противодействия участию третьих стран в помощи РФ в обходе санкционных ограничений, необходимо вводить санкции против таких стран, оказывая на них экономическое давление.