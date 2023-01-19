Міністр оборони Литви: Гарантія безпеки для України – членство в НАТО

Система гарантій безпеки для України має бути адекватною ситуації, вважає міністр оборони Литви.

Одна із складових гарантій безпеки для України – членство в НАТО та ЄС. Також, це наявність стратегічних відносин із США та Великобританією в економічній та військовій сфері, виражена, зокрема, у присутності військових підрозділів союзників на території України.

Про це в інтерв’ю Guildhall заявив Міністр оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас.

"До вторгнення, навіть наші європейські партнери неадекватно і помилково оцінювали, що насправді собою являє російська загроза. Тепер це розуміння є і воно має бути конвертовано у реальні дії. Система гарантій безпеки для України має бути адекватною ситуації. Я думаю, що одна зі складових – це членство України в НАТО, можливо, навіть раніше членство в ЄС", — заявив міністр.

"Також, це стратегічні відносини України з Великобританією та США, як в економічному так і у військовому плані. Поясню на прикладі Литви. У нас є розміщені сили НАТО, беруть участь шість держав НАТО, але завжди знаходяться на постійній основі два батальйони Збройних Сил США. Хтось скаже, що це символічно, але все й ґрунтується на такій нібито символіці – жодна країна не залишить своїх громадян та солдат на поталу агресора. Ми всі знаємо, що в разі чого за нами будуть наші союзники, зокрема, до речі, німці", — підсумував Арвідас Анушаускас.

Раніше, Міністр оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас виступив із заявою щодо санкційної політики Заходу, заявивши, щоз метою протидії участі третіх країн у допомозі РФ в обході санкційних обмежень, необхідно вводити санкції проти таких країн, чинячи на них економічний тиск.