Россияне расстроились из-за того, что не увидели на выставке HIMARS или Abrams

В россии на базе музея "Прорыв блокады Ленинграда" открыли выставку поврежденной военной техники из Украины. Машины стоят отдельно от остальных за заборами, и информационных табличек рядом с ними нет.

Об этом пишут российские СМИ. Пользователи сети раскритиковали выставку и заподозрили, что все образцы еще советского производства.

Выставка была открыта 22 января 2023 года в 40 км от Санкт-Петербурга возле музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске. Как можно увидеть на фото, подбитая украинская техника стоит за специальным ограждение и забираться на нее или трогать ее посетителям запрещено, в отличии от других экспонатов.

Информационных табличек рядом с техникой тоже нет. Однако местные СМИ сообщают, что на экспозиции представлены несколько БТР и танков, в том числе Т72-Б.

Пользователи сети расстроились тем, что среди экспонатов не увидели подбитые Himars, об уничтожении которых неоднократно заявлял спикер минобороны рф игорь конашенков. Также россияне заявили, что "в месте скорби и памяти" выставлена только техника советского образца, и ни одного западного орудия. Некоторые даже назвали эту выставку "надругательством над памятью ветеранов ВОВ", а другие заподозрили российских пропагандистов во вранье.

"О какой победе идет речь? Выставка элементарная и то позор. Где вся грозная натовская техника? Или вранье то, что нам говорят СМИ?"

"Предполагается, что этим надо гордиться? Я бы предпочел выставку российских пылесосов, телевизоров, автомобилей или хотя бы авторучек. Но нет".

"Зачем этот хлам привезли в музей прорыва блокады? Какие идиоты это придумали? Хотя, я думаю, имена у всех на слуху".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии придумали новый фейк о бандеро-языческой релгии в Украине. Она направлена "против москалей, которых надо уничтожить".