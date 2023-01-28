В КНДР отреагировали на поставки американских танков Украине: "сгорят и превратятся в металлолом"

В Пхеньяне осудили передачу Украине западной техники

В КНДР резко отреагировали на намерение США передать Украине танки, утверждая, что тем самым Вашингтон якобы пересекает "красную линию".

Как говорится в заявлении Ким Ё Чен, сестры главы КНДР Ким Чен Ына, которое приводит ЦТАК, ее страна будет "стоять в одном окопе" с россией против США.

"Глубоко озабочена поведением США, приводящих к эскалации войны поставками Украине боевых оснащений для наземной атаки, и решительно осуждаю это", — сообщила она.

Ким Ё Чен заявила, что США якобы разрушают мир и безопасность в Европе, а также высказала мнение, что без них мир станет "более светлым, безопасным и спокойным, чем сейчас".

Также она выразила надежду, что любое западное вооружение, которое передается в Украину "будет полностью сгорать и превращаться в металлолом" из-за действий российской армии.

О том, что россия вторглась в Украину и продолжает убивать ее мирных жителей и разрушать их дома Ким Ё Чен предпочла не упоминать.

Как сообщалось ранее, КНДР с самого начала вторжения поддерживает россию в ее агрессивной войне, а летом 2022 года она даже признала "независимость" так называемых "лнр" и "днр". Украина сообщила, что таким образом Северная Корея посягает на суверенитет нашей страны и разорвала с ней дипломатические отношения.