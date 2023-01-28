У КНДР відреагували на постачання американських танків Україні: "згорять і перетворяться на металобрухт"

У Пхеньяні засудили передачу Україні західної техніки

У КНДР різко відреагували на намір США передати Україні танки, стверджуючи, що цим Вашингтон нібито перетинає "червону лінію".

Як йдеться у заяві Кім Йо Чен, сестри голови КНДР Кім Чен Ина, яку наводить ЦТАК, її країна "стоятиме в одному окопі" з росією проти США.

"Глибоко стурбована поведінкою США, що призводять до ескалації війни постачанням Україні бойового обладнання для наземної атаки, і рішуче засуджую це", — повідомила вона.

Кім Йо Чен заявила, що США нібито руйнують мир і безпеку в Європі, а також висловила думку, що без них світ стане "світлішим, безпечнішим і спокійнішим, ніж зараз".

Також вона висловила сподівання, що будь-яке західне озброєння, яке передається в Україну "повністю згорятиме і перетворюватиметься на металолом" через дії російської армії.

Про те, що росія вторглася в Україну і продовжує вбивати її мирних жителів і руйнувати їхні будинки Кім Йо Чен згадувати не захотіла.

Як повідомлялося раніше, КНДР від початку вторгнення підтримує росію в її агресивній війні, а влітку 2022 року вона навіть визнала "незалежність" так званих "лнр" і "днр". Україна повідомила, що таким чином Північна Корея зазіхає на суверенітет нашої країни та розірвала з нею дипломатичні відносини.