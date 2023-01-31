В Британии не готовы давать Украине свои самолеты: озвучена причина

Чтобы овладеть сверхсложной техникой, военным могут понадобиться месяцы

Великобритания, которая с первых дней полномасштабного вторжения помогает Украине противостоять российской агрессии, заявила, что считает "нецелесообразной" передачу Киеву боевых самолетов, которые ему так нужны.

Об этом в комментарии телеканалу Sky News заявил один из представителей британского правительства. По его словам, истребители Typhoon и F-35 чрезвычайно сложны и, чтобы ими овладеть, украинским военным может понадобиться не менее нескольких месяцев. В то же время, он добавил, что прекращать помогать Украине его страна не планирует.

"Мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину. Ограничительным фактором в этом случае является время, необходимое для того, чтобы научиться использовать очень сложное оборудование, но мы изучим, что еще мы можем сделать для поддержки Украины", — объяснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Эммануэль Макрон прокомментировал возможность передачи Францией мощных истребителей Киеву. Одним из требований является то, что это оружие ни в коем случае не должно использоваться на российских территориях.