Британия дает Украине мощные ракеты, а в Германии уже говорят о десятках танков

Партнеры продолжают помогать Украине

Украинские партнеры продолжают помогать нашей стране оружием. Не так давно в Великобритании объявили о новом масштабном пакете помощи куда, в частности, войдут танки Challenger 2, а уже 19 января, в СМИ появилась информация, что Украина может получить от этой страны еще и сотни высокоточных ракет Brimstone.

Так, по данным Тhe Guardian, речь идет о 600 ракетах Brimstone. Об этом журналисты пишут со ссылкой на Министра обороны Британии Бена Уоллеса.

"Сегодня я могу сказать, что мы также отправим еще 600 ракет Brimstone на театр боевых действий, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя", — передает издание слова главы Минобороны Британии.

В свою очередь Дания передаст Украине 19 гаубичных артиллерийских систем французского производства Caesar. Об этом пишут СМИ со ссылкой на Минобороны государства.

"Мы постоянно контактировали с украинцами по поводу артустановок "Caesar", в частности, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку от датского парламента, чтобы пожертвовать их для борьбы за свободу Украины", — заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен

Также немецкая газета "Handelsblatt" пишет, что концерн Rheinmetall может поставить Украине более 100 основных боевых танков в случае, если правительство Германии согласует поставки. Речь идет о танках Leopard 2, отремонтированных Leopard 1 и британских Challenger 1.

Там отмечают, что передача такого количества этих машин может быть осуществлена ​​без ущерба обороноспособности бундесвера.

"Украина уже получает британские основные боевые танки, хотя и типа Challenger 2. Они более современные, чем его предшественник, хотя обе модели будут иметь одинаковое основное орудие, что упростит снабжение боеприпасами и логистику В дополнение к Challenger, Rheinmetall также предлагает поставить Leopard 1 и Leopard 2, стандартные танки Бундесвера. Из более старой модели Leopard 1 в этом году могут быть переоборудованы и проданы 20 основных боевых танков и еще 80 в течение 20 месяцев. Оружейная компания Flensburg FFG также имеет в наличии Leopard 1 и может модернизировать их для Украины. Неясно, в какой степени Krauss-Maffei Wegmann (KMW) — основной производитель Leopard 2 — может участвовать в возможной поставке. Компания пока хранит молчание по этому поводу.", — пишут журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что на какую военную помощь рассчитывает Украина по итогам "Рамштайн-8" и как российский террор повлияет на результат.