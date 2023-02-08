Британія поспішає передати Україні танки: Сунак назвав терміни

Україна отримає танки у стислий термін

Танки Challenger 2, які Великобританія передасть ЗСУ, будуть розгорнуті в Україні вже наступного місяця.

Як передає Sky News, про це розповів прем’єр Сполученого Королівства Ріші Сунак під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Сунака, вже близько 10 тисяч українських військових пройшли навчання в Британії за останні пів року і щотижня прибувають нові.

"Кілька днів тому прибули десятки людей навчатися керуванню танками Challenger 2", — наголосив він і додав, що танки будуть розгорнуті в Україні вже у березні 2023 року.

Також Сунак додав, що бойові літаки теж "є предметом розмови" і зазначив, що навчання українських пілотів може стати першим кроком до їх передачі ЗСУ.

Водночас він додав, що під час розмови із Зеленським найбільше уваги було приділено танкам та ракетам далекого радіусу дії.

Як повідомлялося раніше, наприкінці січня представники британського уряду повідомляли, що винищувачі Typhoon і F-35, які є на озброєнні Британії, надзвичайно складні і щоб ними опанувати, українським військовим може знадобитися не менше кількох місяців.