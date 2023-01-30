У Великій Британії назвали терміни постачання танків Challenger 2 Україні

Постачання танків Challenger 2 від Великої Британії в Україну займуть кілька місяців

Танки Challenger 2, які Велика Британія пообіцяла передати Україні, прибудуть до кінця весни-початку літа. Українських воїнів уже навчають ними користуватись, але подробиці не розкривають.

Про це розповів міністр оборони Великої Британії Бел Уоллес, повідомляє Sky News. За його словами, українських солдатів навчать вести бій на танках Challenger 2 та обслуговувати їх.

"Це (постачання в Україну, — ред.) буде до початку літа або в травні. Ймовірно, ближче до Великодня", — заявив Бел Уоллес.

Міністр оборони Великої Британії додав, що графік навчання українських солдатів не розголошуватиметься з міркувань безпеки. Але уточнив, що спочатку українців навчать індивідуально керувати танками, а згодом покажуть, як вести бій. Зазначимо, що цього року Великдень у Великій Британії відзначатиметься 9 квітня, а в Україні – 16 квітня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський розкритикував терміни постачання західного озброєння в Україну. Певна військова допомога їде кілька місяців.